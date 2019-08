Çocukluğunun vazgeçilmez lezzeti geçim kapısı oldu

Tunceli'nin Ovacık ilçesinde yaşayan Meral İlker, devletten aldığı hibe desteğiyle açtığı iş yerinde hem çocukluğunun vazgeçilmez lezzeti olan gözlemeyi üretip kazanç sağladı hem de iki kadına iş imkanı sundu.

İstanbul'un Kartal ilçesinde yaklaşık 28 yıl yaşadıktan sonra şehir hayatının gürültüsünden ve yoruculuğundan sıkılan 42 yaşındaki Meral İlker, 3 yıl önce iki çocuğuyla baba ocağı Tunceli'nin Ovacık ilçesine yerleşti.

İlçede bir süre tarımsal faaliyetlerde bulunan İlker, daha sonra iş yeri açmak üzere Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığının (KOSGEB) girişimcilik kursuna kayıt yaptırdı.

Yaklaşık üç hafta süren eğitimleri başarıyla tamamlayıp sertifika sahibi olan girişimci kadın, 30 bin lira hibe desteği alarak, ilçe merkezindeki Pulur Mahallesi'nde iş yeri açtı.

İş yerinde iki kadını da istihdam etti

Çocukluk yıllarında annesinin kendisine yaptığı ve çok sevdiği yöresel gözlemelerden pişiren İlker, bu sayede iki iş yerinde iki kadını da istihdam etti.

Her gün erken saatlerde uyanıp iş yerinin yolunu tutan azimli kadın, yaptığı peynirli, kıymalı, ıspanaklı, patatesli, kaşarlı ve sucuklu gözlemeleri satarak aile bütçesine katkı sunuyor.

İşletmeci Meral İlker, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yaşadığı bazı sıkıntılar nedeniyle şehir yaşantısını terk ettiğini söyledi.

Ovacık'a geldikten sonra ilk olarak tarımla uğraştığını ifade eden İlker, şöyle konuştu:

"Fasulye ve nohut ektim. Tabii bu konuda çok istikrarlı olamadım çünkü bir kadının kaldırabileceği bir bünye değildi. Dükkan açmak için KOSGEB'in girişimcilik kurslarına katıldım, sertifika aldım ve hibe almaya hak kazandım. Ardından ilçede küçük bir dükkan açtım. Dükkanda annemin çocukken bana ve kardeşlerime her ekmek yapımından sonra pişirdiği ve çok sevdiğimiz gözlemeyi üretip satışını yapabilirim diye düşündüm. Öylede oldu, hem kendi işim oldu hem de şu an sevdiğim işi yapıyorum."

İlker, iş yerinde iki kadın arkadaşını istihdam ettiğini belirterek, peynirli, patatesli, sosisli, salamlı, karışık, kaşarlı, kıymalı ve yöreye ait pancar bitkilerini kullanarak gözlemeler yaptıklarını dile getirdi.

Hem temiz hem de lezzetli olmasından dolayı ürünlerin talep gördüğünü aktaran İlker, "Her şeyden önce bence kadınlar çalışmalı. Kadınlar sevdiği işi yapmalı. Kadınlar araştırarak, azmederek, kendi istedikleri işi yapabilirler. Kadınlar çalışmalı ve hiç vazgeçmemeli." diye konuştu.

