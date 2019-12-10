Çocukların mutluluğuna beton döktüler

10.12.2019 16:10 | Son Güncelleme: 10.12.2019 16:16

Bursa'nın Mudanya ilçesinde çocuk parkında bulunan eğlence aletlerine beton dökülerek zarar verildi.



Mudanya Güzelyalı'daki Atatürk Çocuk Parkı'nda, oyun alanlarının üzerine kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından çimento döküldü. Olayla ilgili emniyet ekiplerince soruşturma başlatıldı. Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz yaptığı açıklamada, "Saldırıyı gerçekleştirenler bilmelidirler ki tüm engellemelere rağmen herkesin huzur ve mutluluk duyduğu Mudanya'yı bizlere inanan yavrularımızla ve hemşehrilerimle birlikte yaşatacağız" dedi. - BURSA

Kaynak: İHA