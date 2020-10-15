Çocukların "cinsel istismarlı" görüntülerini paylaşan 22 şüpheliden 13'ü tutuklandı
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Çocukların "cinsel istismarlı" görüntülerini paylaşan 22 şüpheliden 13'ü tutuklandı

15.10.2020 10:47 | Son Güncelleme: 15.10.2020 10:57

İstanbul merkezli 17 ilde internet üzerinden iletişim sağlanan bir uygulamadan çocukların cinsel istismarı ic¸erikli mu¨stehcen go¨ru¨ntu¨ ve mesaj paylas¸tıkları iddiasıyla gözaltına alınan 22 şüpheliden 13'ü tutuklandı.

İstanbul merkezli 17 ilde internet üzerinden iletişim sağlanan bir uygulamadan çocukların cinsel istismarı ic¸erikli mu¨stehcen go¨ru¨ntu¨ ve mesaj paylas¸tıkları iddiasıyla gözaltına alınan 22 şüpheliden 13'ü tutuklandı.

I·stanbul Siber Suc¸larla Mu¨cadele S¸ube Mu¨du¨rlu¨gˆu¨ ekiplerince, 9 Ekim'de I·stanbul merkezli Ankara, Agˆrı, Adana, Antalya, Balıkesir, Bilecik, Bursa, Eskis¸ehir, Giresun, I·zmir, Kırklareli, Mugˆla, Sakarya, Sivas, Tekirdagˆ ve Zonguldak'ta 39 adrese düzenlenen eş zamanlı baskında gözaltına alınan 22 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Polisin "çocuğun cinsel istismarı" suçu kapsamında yürüttüğü başka bir çalışmada bir şüpheliyi gözaltına aldığı, şüphelinin bilgisayarında yapılan incelemede bir uygulama üzerinden grup oluşturduklarını belirlemesi üzerine çalışmayı derinleştirdiği öğrenildi.

Şüphelilerin, internet üzerinden iletişim ve telefon görüşmesi yapılmasını sağlayan bir uygulamadan kurdukları grup üzerinden çocukların cinsel istismarı ic¸erikli mu¨stehcen go¨ru¨ntu¨ ve mesaj paylaştıkları tespit edildi.

Operasyonda şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada 56 cep telefonu, 47 sim kart, 15 hafıza kartı, 4 tablet, 17 hard disk, 40 flash bellek, 18 dizüstü bilgisayar, bilgisayar, 12 DVD, 40 CD, kart okuyucu, modem ele geçirildi.

Gözaltına alınan 22 şüpheliden 2'si sağlık durumları nedeniyle işlemlerinin ardından emniyetten serbest bırakıldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 20 şüpheliden 13'ü tutuklanırken 7'si adli kontrol şartıyla salıverildi.

Çocukların 'cinsel istismarlı' görüntülerini paylaşan 22 şüpheliden 13'ü tutuklandı
Çocukların 'cinsel istismarlı' görüntülerini paylaşan 22 şüpheliden 13'ü tutuklandı
Çocukların 'cinsel istismarlı' görüntülerini paylaşan 22 şüpheliden 13'ü tutuklandı
Çocukların 'cinsel istismarlı' görüntülerini paylaşan 22 şüpheliden 13'ü tutuklandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hüseyin Bağış

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