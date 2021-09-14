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Çocukların çakmakla oyunu kötü bitti

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Çocukların çakmakla oyunu kötü bitti

Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde bir evde çakmakla oyun oynayan 3 çocuğun perdeleri tutuşturması neticesinde yangın çıktı.

Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde bir evde çakmakla oyun oynayan 3 çocuğun perdeleri tutuşturması neticesinde yangın çıktı. İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında 1 kişi dumandan etkilendi.

Yangın, Başiskele ilçesi Yeşilyurt Mahallesi Nazlı Sokak'ta bulunan 3 katlı bir binanın ikinci katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, evin salonunda oturan 3 yaşlarındaki 3 çocuk, ellerine geçirdikleri çakmakla oynamaya başladı. Çocukların yakmaya çalıştığı çakmaktan çıkan alevlerin perdeyi tutuşturmasının ardından yangın çıktı. Perdenin tutuştuğunu gören aile fertleri, çocukları alarak dışarıya çıkararak 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdiler.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerince yapılan müdahalede yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Evde maddi hasara sebep olan yangında bir kişi dumandan etkilenirken, polis ekipleri yangın hakkında inceleme başlattı. - KOCAELİ

Çocukların çakmakla oyunu kötü bitti

Çocukların çakmakla oyunu kötü bitti

Çocukların çakmakla oyunu kötü bitti

Çocukların çakmakla oyunu kötü bitti

Çocukların çakmakla oyunu kötü bitti

Çocukların çakmakla oyunu kötü bitti

Çocukların çakmakla oyunu kötü bitti

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Haber: Çocukların çakmakla oyunu kötü bitti - Haberler
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