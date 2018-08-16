Çocuklar Hatalı Sürücüleri Uyaracak - Bilecik

Bilecik'te, İçişleri Bakanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Hizmetleri Başkanlığı işbirliğiyle başlatılan, "Bu Bayram Ben de Trafik Polisiyim, Hatalı Sürücüye Kırmızı Düdük" Projesi kapsamında hatalı sürücüleri uyaracak çocuklara, kırmızı düdük, tişört, şapka ve broşür dağıtıldı.

Proje kapsamında kent merkezinde bir alışveriş merkezi önünde yapılan uygulamada, trafik polisleri, araçlardaki çocuklara düdük, tişört ve broşür dağıtarak, onları trafik kuralları konusunda bilgilendirdi.

Bilecik Emniyet Müdürü Ertuğrul Namal, gazetecilere yaptığı açıklamada, yaklaşan Kurban Bayramı öncesi kentte trafik kazalarını azaltmayı ve vatandaşların huzurlu bir bayram geçirmesini sağlamayı amaçladıklarını söyledi.

Namal, "Çocuklarımıza kırmızı düdük dağıtımına başladık. Çocuklarımız doğruyu söyler. Çocuklar böylece bulundukları araçlardaki sürücüleri ve ailelerini trafik kuralları konusunda kırmızı düdük çalarak uyaracak." diye konuştu.