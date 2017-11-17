Çocuklar, Çeşit Çeşit Meyve Ağaçlarını Toprakla Buluşturdu



Beylikdüzü'nde 12 bin metrekarelik dev bir meyve ormanı kuruldu. 16 tür olmak üzere 325 adet yetişkin meyve ağacının toprakla buluştuğu törende Beylikdüzü Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, ilkokul birinci sınıf öğrencileriyle birlikte ilk meyve ağacı dikimini gerçekleştirdi.



Beylikdüzü Belediyesi, 2014'ten bu yana yaklaşık 12 bin ağacı toprakla buluşturdu. İlk kez bu sene uygulanacak "Umut Meyve Ormanı ve Hobi Bahçesi" Projesi ile Dereağzı Mahallesi Ömer Seyfettin Caddesi üzeri Atmaca Deresi hizasında 12 bin m2'lik yeşil alanda, vişneden kiraza, armuttan kayısıya toplam 16 tür olmak üzere 325 adet meyve ağacı dikimi gerçekleştirildi. Ağaç dikim törenine Beylikdüzü Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP Grup Başkan Vekili Engin Altay, eski Milletvekili Süleyman Çelebi, meclis üyeleri, birim müdürleri ve muhtarlar katıldı. Törende konuşan Beylikdüzü Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, çok değerli bir adım attıklarını söyleyerek, hızlı yol almak adına yetişkin meyve ağaçları seçtiklerini, seneye meyveleri yemeye başlayabileceklerini ifade etti.

" ÜLKEDEKİ BARIŞIN, MUTLULUĞUN KAYNAĞI OLACAĞIZ"

İmamoğlu, "Burası Yaşam Vadisi'ne paralel Atmaca Vadisi alanında çok önemli bir alan. Vadiye yakışır adımlar atıyoruz. Hobi bahçesi ve meyve ağaçlarının geliştirilmesi ve korunması aşamasını meyve bahçesi gönüllülerine emanet edeceğiz. Park ve Bahçeler Müdürlüğü gözetiminde birçok işlemi, gönüllü vatandaşlar ve çocuklar yapacak. Umut Meyve Ormanı projemiz doğa ile iç içe olmalarını sağlayacak. Bu proje Beylikdüzü'nde bir orman gibi büyüsün istiyoruz. Beylikdüzü'nde en birincil konumuz doğal ve yeşil yaşam. Bugün, o minicik elleriyle geleceğe umut diken çocuklarımıza yürekten teşekkür ediyorum. İstanbul'un Beylikdüzü'nün sevgiye, özgürlüğe dair ektiği tohumlar, tüm Türkiye'ye yayılacak. Ülkedeki barışın mutluluğun kaynağı olacağız." şeklinde konuştu.

" BEYLİKDÜZÜ, HER BAKIMINDAN ÖRNEK BİR İLÇE"

CHP Grup Başkan Vekili Engin Altay ise "Beylikdüzü, İstanbul'un en güzel ilçesi" diyerek başladığı konuşmasında her bakımından örnek bir ilçe haline gelen Beylikdüzü için çalışan herkese teşekkür etti. Altay; doğa, çevre ve kent hassasiyetinin sosyal demokrat belediyeler tarafından ön plana alındığını, Beylikdüzü'nde de bu önemin fazlasıyla hissettirildiği ve uygulamalarla da hayata geçirildiğini vurguladı. Tören, alana yayılan ve ağaç dikimlerini gerçekleştiren çocuklara çeşitli meyvelerden oluşmuş filelerin dağıtılması ile son buldu.