Çocuğun parmağına sıkışan cıvata pulunu itfaiye çıkardı

16.09.2019 15:06

Gaziantep'te bir çocuğun parmağına sıkışan cıvata pulu itfaiye ekiplerince çıkarıldı.

Alınan bilgiye göre, merkez Şahinbey ilçesi Serinevler Mahallesi'nde evde oyun oynayan 4 yaşındaki İlknur Doğan'ın parmağına cıvata pulu sıkıştı.

Bir süre kendi imkanlarıyla pulu çıkarmaya çalışan ancak başarılı olamayan aile, Doğan'ı Dr. Ersin Aslan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü.

Hastaneye gelen itfaiye ekipleri, yaklaşık 10 dakikalık çalışmanın ardından pulu keserek çocuğun parmağından çıkardı.

Kaynak: AA