Cizre'de öğrenciler düzenlenen piknikte polislerle bir araya geldi

CİZRE, ŞIRNAK (AA) - Şırnak'ın Cizre ilçesinde, İlçe Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği tarafından düzenlenen etkinliğe katılan çocuklar polislerle Piknik yaptı.

Cizre Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, çocukların ve gençlerin sosyal hayatlarını zenginleştirerek bilgi ve birikimlerini arttırmayı, milli ve manevi duyguları geliştirmeyi, toplum ve polis arasında çift yönlü etkin bir iletişim sağlayarak suçla mücadeleyi toplumun geneline yaymayı, polisin suç ile mücadeleye yönelik faaliyetlerini topluma aktarmayı ve gençleri suçtan, zararlı alışkanlıklardan korumayı, aileleri çocukların maruz kalabileceği tehlikeler konusunda bilgilendirerek daha bilinçli ve güvenilir yarınlara kavuşturmayı hedefleyen projelerin hayata geçirilmeye başlandı.

Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği'nce Çocuk ve Gençler Sosyal Koruma ve Destek Programı (ÇOGEP) doğrultusunda hayata geçirilen "Umuda Açan Nergis Çiçekleri" projesi kapsamında düzenlenen etkinliğe Cumhuriyet İlkokulu öğrencileri katıldı.

Sosyal faaliyetlerde birlik, beraberlik ve paylaşım duygularının geliştirilmesi, doğayla iç içe barışık nesiller yetişmesine katkı sağlanması için düzenlenen etkinliğe katılan öğrenciler İlçe Emniyet Müdürü Eren Öztürk ve Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği'nde görevli polislerle piknik yaptı, çeşitli yarışmalarla eğlenceli zaman geçirdi.

Öğrenciler, İlçe Emniyet Müdürü Öztürk ve etkinlikte emeği bulunan tüm polislere teşekkür etti.