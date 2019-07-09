Çizgi Roman Uyarlaması Olan Turok'un Yeni Oyunu, Steam'de Ortaya Çıktı

Turok isimli bir çizgi romanın video oyun uyarlaması olan ve aynı ismi taşıyan Turok'un yeni bir oyunu piyasaya sürülmeye hazırlanıyor. Oyun, geliştirici ekip tarafından duyurulmadı ancak oluşturulan Steam ürün sayfası, oyunun 25 Temmuz'da çıkacağını açıklıyor.

15 yıldan fazla bir geçmişe sahip olan Turok'un yeni sürümü, "Turok: Escape from Lost Valley" olarak isimlendirilmiş durumda ve bu kez, birinci şahıs nişancı türünden tamamen farklı bir oyun olarak karşımıza çıkacak.

Serinin eski sürümlerine oranla Turok: Escape from Lost Valley, biraz daha basitleştirilmiş ve yaratıkların modellemeleri, dinozorların korkunç görünümlerine göre biraz sevimlileştirilmiş durumda.

Oyunun konusuna gelecek olursak; bu kez kayıp vadinin içerisinde olacaksınız ve önünüze çıkan yaratıklardan kurtulmaya çalışacaksınız.

Turok: Escape from Lost Valley için bir de fragman yayınlandı. İşte o fragman;

Oyunun şimdilik sadece bilgisayar platformu için geliştirilmiş olan bir sürümünün olduğu biliniyor. Konsollar için piyasaya sürülüp sürülmeyeceği netleşmiş değil. Ayrıca oyunun fiyatı henüz paylaşılmadı.

Oyunu istek listenize eklemek ve 25 Temmuz'da satın almak isterseniz, burada bulunan bağlantıyı kullanabilirsiniz.