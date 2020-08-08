Citroën'den yaz fırsatları Tüm yetkili satıcı ve servislerinin hijyen önlemleri ve sağlık kurallarına %100 uygunluğu Bureau Veritas tarafından da onaylanan Citroën Türkiye, Ağustos ayına özel finansman kampanyaları sunuyor.

Tüm yetkili satıcı ve servislerinin hijyen önlemleri ve sağlık kurallarına %100 uygunluğu Bureau Veritas tarafından da onaylanan Citroën Türkiye, Ağustos ayına özel finansman kampanyaları sunuyor.

Citroën modellerine 40.000TL için 48 ay %0,92 faiz ile ayda sadece 1.050TL taksitli kredi imkanı veya 80.000TL için 24 ay %0,92 faiz ile sahip olmak mümkün. Ayrıca Citroën Jumper Ağustos ayına özel 20.000TL için 12 ay %0 faiz fırsatı ile satışa sunuluyor. Kredi kullanmak istemeyen müşteriler için seçili modellerde geçerli nakit indirimleri sağlanıyor.

Citroën C5 Aircross SUV, 40.000TL'ye özel 48 ay %0,92 faiz seçeneği ve ayda 1.050TL taksit imkanı ile satışa sunuluyor. Yeni Citroën C5 Aircross SUV'a 80.000TL için 24 ay %0,92 faiz seçeneği ile de sahip olmak mümkün. Ayrıca seçili modellerde geçerli 3.000TL nakit alım indirimi ile yeni C5 Aircross SUV tüm Citroën Yetkili Satıcılarında.

Berlingo'ya 40.000TL'ye özel 48 ay %0,92 faiz seçeneği ve ayda 1.050TL taksit imkanı ile veya 80.000TL için 24 ay %0,92 faiz seçeneği ile sahip olmak mümkün.

Citroën C3 Aircross SUV, 2.000TL nakit alım indirimi veya 40.000TL'ye özel 48 ay %0,92 faiz seçeneği ve ayda 1.050TL taksit imkanı ile veya 80.000TL için 24 ay %0,92 faiz seçeneği ile satışa sunuluyor. C3, 148.500TL'den başlayan fiyatlarla tüm Citroën Yetkili Satıcılarında.

Jumper'a Ağustos ayına özel 20.000TL için 12 ay %0 faiz fırsatı veya 40.000TL'ye özel 48 ay %0,92 faiz seçeneği ve ayda 1.050TL taksit imkanı ile veya 80.000TL için 24 ay %0,92 faiz ile sahip olmak mümkün. Tüm Citroën hafif ticari modellerine ise 131.500TL'den başlayan fiyatlarla sahip olmak mümkün.

Kaynak: Carmedya.com