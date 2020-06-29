Cinni Nazar Filmi Cinni Nazar filminin fragmanı, oyuncuları, resimleri ve tüm bilgileri. Cinni Nazar filminin oynadığı sinemalar ve seanslar.

Sinan bir sabah eve geldiğinde anne ve babasını vahşice bir şekilde ölmüş bulur. Polislere göre babası cinnet geçirmiş annesini boğarak öldürmüş sonra da intihar etmiştir. Gerçekte ne olduğunu bir türlü aklı almayan Sinan bunun normal bir ölüm olmadığını düşünürken cenazeye yirmi beş yıldır görmediği dayısı gelince aklına şüphe düşer. Ne olduğunu öğrenmek için anne ve babasının doğduğu Nazarkuyu köyüne gider.

Yönetmen: Tayfun Can Demirtaş

Senaryo: Tayfun Can Demirtaş

Oyuncular: Savaş Özkul, Sara Özyıldız, Seçil Altıntaş, Hakan Fidan, Gülay Özyıldız, Fatma Yıldırım, Ali Beyat, Erkan Erol, Fuat Başarılı, Yeliz Fidan, Hatice Zelal Ateş, Teslime Sülek

Filmin Türü: Korku

Orijinal Adı: Cinni Nazar

Yapımcı Firma: B Kare Film

Yapım Yılı: 2020

Yapım Ülkesi: Türkiye

Orijinal Dili: Türkçe

Dağıtıcı Firma: B Kare Film

Vizyon Tarihi: 31.07.2020

Cinni Nazar Filmiyle ilgili detaylı bilgi için tıklayın.

Sinema ile ilgili herşey için tıklayın.

Kaynak: InterSinema.com