Cinni Nazar Filmi
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Sinan bir sabah eve geldiğinde anne ve babasını vahşice bir şekilde ölmüş bulur. Polislere göre babası cinnet geçirmiş annesini boğarak öldürmüş sonra da intihar etmiştir. Gerçekte ne olduğunu bir türlü aklı almayan Sinan bunun normal bir ölüm olmadığını düşünürken cenazeye yirmi beş yıldır görmediği dayısı gelince aklına şüphe düşer. Ne olduğunu öğrenmek için anne ve babasının doğduğu Nazarkuyu köyüne gider.
Yönetmen: Tayfun Can Demirtaş
Senaryo: Tayfun Can Demirtaş
Oyuncular: Savaş Özkul, Sara Özyıldız, Seçil Altıntaş, Hakan Fidan, Gülay Özyıldız, Fatma Yıldırım, Ali Beyat, Erkan Erol, Fuat Başarılı, Yeliz Fidan, Hatice Zelal Ateş, Teslime Sülek
Filmin Türü: Korku
Orijinal Adı: Cinni Nazar
Yapımcı Firma: B Kare Film
Yapım Yılı: 2020
Yapım Ülkesi: Türkiye
Orijinal Dili: Türkçe
Dağıtıcı Firma: B Kare Film
Vizyon Tarihi: 31.07.2020
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Kaynak: InterSinema.com