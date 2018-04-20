Çine Hes Özelleştirme İhalesi

Elektrik Üretim AŞ'ye (EÜAŞ) ait Çine Hidroelektrik Santrali (HES) ile bu santral tarafından kullanılan taşınmazların özelleştirilmesi ihalesinde en yüksek teklifi, 120 milyon 500 bin lira ile İş-Kaya İnşaat Sanayi ve Ticaret AŞ şirketi verdi.

Aydın'daki 46 megavat kapasiteli Çine HES ile bu santral tarafından kullanılan taşınmazların özelleştirilmesi ihalesi için 5 firma teklif sundu.

Komisyon başkanlığını Özelleştirme İdaresi Başkan Yardımcısı Bekir Emre Haykır'ın yaptığı ihalede, önce kapalı zarfla elemesiz tur teklifleri alındı. Elemesiz turda verilen 75 milyon liralık en yüksek teklifin ardından, bir elemeli tur gerçekleştirildi. Bu elemeli turda en düşük teklif sahibi Tayfurlar Enerji Elektrik Üretim AŞ elendi.

Daha sonra açık artırmaya geçildi. Açık artırma başlangıç tutarı 90 milyon lira, artırım aralığı ise 500 bin lira olarak belirlendi. Bunun ardından Gitaş Enerji Üretim Yağ Tarımsal Ürünler ve Gıda Ticaret Sanayi AŞ çekildi.

Açık artırmanın dokuzuncu turunda ERG Altyapı İnşaat Turizm Ticaret ve Sanayi Ltd. Şti, 15'inci turunda ise Amiroğlu-Cemar-Hidrosolar Ortak Girişim Grubu çekildikten sonra, Çine HES'in özelleştirilmesi ihalesinde en yüksek teklifi 120 milyon 500 bin lira ile İş-Kaya İnşaat Sanayi ve Ticaret AŞ şirketi verdi.