Çin ve Hindistan Gibi Ülkeleri Geride Bırakan Büyüme Yakaladık"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Türkiye ekonomisi, geçen yıl dünya ekonomisinin yüzde 85'ini oluşturan G20 ülkeleri içinde birinci sırada büyümesini tamamladı. Ekonomide yüzde 7,4 büyüme sağladı. Çin ve Hindistan gibi ülkeleri geride bırakan bir büyüme oranı yakaladık. Geçen yıl Avrupa Birliği içinde en büyük büyümeyi Türkiye sağladı." dedi.

Çeşitli ziyaret ve programlara katılmak üzere Van'a gelen Yılmaz, Organize Sanayi Bölgesi iş adamları ile kentteki otelde düzenlenen toplantıda yaptığı konuşmada, ülke ekonomisinin çok büyük başarı gösterdiğini söyledi.

Ekonomik büyümenin sadece bir sektörden değil, bütün sektörlerden kaynaklandığına dikkati çeken Yılmaz, şöyle devam etti:

"Türkiye ekonomisi, geçen yıl dünya ekonomisinin yüzde 85'ini oluşturan G20 ülkeleri içinde birinci sırada büyümesini tamamladı. Ekonomide yüzde 7,4 büyüme sağladı. Çin ve Hindistan gibi ülkeleri geride bırakan bir büyüme oranı yakaladık. Geçen yıl Avrupa Birliği içinde en büyük büyümeyi Türkiye sağladı. Avrupa'da bir tek İrlanda var. Onun büyüklüğünü de takdir edersiniz. Tarımımızda yüzde 5'e yakın bir büyüme var. Sanayimiz ve hizmetlerimiz dahil bütün sektörlerden kaynaklanan bir büyüme olduğunu görüyoruz.

İhracatın, turizmin, dış talebin de destek verdiği bir büyüme oldu. Sadece tüketimden kaynaklanan bir büyüme olmadı. Yatırımların da destek verdiği büyüme oldu."

"Bir milyon 600 bini aşan ek istihdam oluşturduk"

Yılmaz, özellikle geçen yıl inşaat sektöründe önemli yatırımlar gördüklerini dile getirdi.

Son 6 aylık dönemde de sevindirici olarak makine teçhizat yatırımlarındaki önemli artışı rakamlardan gördüklerine işaret eden Yılmaz, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bu büyümemiz aynı zamanda istihdam dostu bir büyüme oldu. Bu yılın ocak ayı ile geçen yılın ocak ayını mukayese ettiğiniz zaman bir milyon 600 binin üzerinde ekonomimiz istihdam üretti. Bütün Avrupa'yı topladığınız zaman 500 milyondan fazla nüfus olmasına rağmen 2 milyon ek istihdam oluşturmuşlar. Biz 80 milyon nüfusumuzla bir milyon 600 bini aşan ek istihdam oluşturduk. Bu, gerçekten önemlidir.

Buna biz kapsayıcı büyüme diyoruz. Bu durum sadece belli illerden kaynaklanan bir büyüme değil, bütün Türkiye'den kaynaklanan bir büyümedir."

Yılmaz, Van'a geçen yıl 500 binin üzerinde turist geldiğini, bu yılın ilk aylarında da turist sayısında yüzde 40 artış yaşandığı bilgisini paylaştı.

Bu artışın Van ekonomisinin durumunu gösteren çok önemli bir gösterge olduğunu belirten Yılmaz, "Bu yıl turizm sezonunun Van'dan başlıyor olması çok güzel. Bu bölgelerimiz uzun bir zaman medyada farklı haberlerle gündem oldular. Şimdi yeni bir dönemdeyiz ve çok şükür, çok daha güvenli bir ortamda farklı gelişmeleri görüyoruz." diye konuştu.

Yılmaz, güvenlikle ekonomi arasında çok güçlü bir bağ bulunduğunu, güvenliğin olmadığı yerde ekonomik gelişme ve kalkınmanın bulunmadığına işaret etti.

Güvenlik ve huzur ortamı olunca meraların halka açıldığını, bu güvenli ortamda özellikle tarım ve hayvancılığın Van'da gelişeceğini anlatan Yılmaz, "Güvenli bir ortam, turizmin de altyapısıdır. 2014 yılında yaşanan birtakım olumsuz hadiselerle İranlı turistlerin valizlerini alıp gittiğini çok net bir şekilde hatırlıyoruz. Şimdi daha güvenli bir ortamda yüz binlerce turist geliyor. Esnafımız kazanıyor, gençlerimiz yeni iş imkanlarına kavuşuyor." görüşünü paylaştı.

"Van'da 3 milyar lira değerinde kamu yatırımımız var"

Yılmaz, güvenli ortamın sanayi yatırımları için de bulunması gerektiğini vurguladı.

"Gerek Vanlı iş adamlarının yatırım yapması gerekse dışarıdan gelerek buraya yatırım yapmaları konusunda güvenli ortam önemlidir." diyen Yılmaz, şunları ifade etti:

"Güvenli olmayan bir ortamda ne sermayeyi ne de yetişmiş elemanı tutabilirsiniz. Beyin göçü de olur, sermaye göçü de olur ama güvenli ortamınız varsa dışarıdan beyin göçü alırsınız, sermayeyi de buraya çekersiniz. Şimdi Van'da halihazırda 3 milyar lira değerinde bir kamu yatırımımız var. Bunun için yıllık ödeneğimiz 260 milyon liradır. Buna birkaç ili de eklersek bu rakam 4 milyar lirayı buluyor. Bunlar sadece başlangıç ödenekleridir. Yine Tuşba Devlet Hastanemiz bu sene yatırım programımıza girdi.

Sadece bu yatırımın proje bedeli 60 milyon liradır. Yine Kuzey Van Gölü Selçuklu Bölgesel Bütünleşik Restorasyon Projemiz var. Bu da Van'ı yakından ilgilendiriyor. Sadece bu projenin tutarı 40 milyon liradır. Geçmişte Cazibe Merkezleri Programı kapsamında yaptığımız hizmetler var."

Van'daki Urartu Müzesi'nin Türkiye'nin en büyük müzesi olacağını, projenin bittiğini ve faaliyete geçeceğini anlatan Yılmaz, "1,5 milyon ziyaretçi ve 100 bin eser sergileme kapasitesi olan bir müzeden bahsediyoruz. Bu da Van'ın turizmine ayrı bir değer katacak." dedi.

Yılmaz, Van'ın 15 Temmuz darbe girişiminde demokrasiye sahip çıktığını, çukur siyasetine hiçbir zaman izin vermediğini kaydetti.

Vali ve Belediye Başkan Vekili Zorluoğlu

Vali ve Belediye Başkan Vekili Murat Zorluoğlu da son dönemde kentte çok olumlu ve güzel gelişmelerin yaşandığını söyledi.

Bu gelişmelerin bir bölümünün basına yansıdığını ancak büyük bölümünün yansımadığına dikkati çeken Zorluoğlu, "Geçen yıl Van hakikaten çok canlı, cıvıl cıvıl bir yaz geçirdi. Gerek yurt içinden gerek yurt dışından Van'ı çok sayıda kişi ziyaret etti. Bilhassa İran'dan bahsettiğimizde, 500 binin üzerinde İranlının ilimizi ziyaret ettiğini resmi rakamlar olarak söyleyebiliyoruz." bilgisini paylaştı.

Devletin ve hükümetin terörle mücadeledeki kararlı tutumu, emniyet, jandarma ve diğer güvenlik birimlerinin etkili operasyonları ve halkın desteği ile Van'ın huzur ve güven bakımından çok özel ve güzel bir yılı geride bıraktığını söyleyen Zorluoğlu, şunları dile getirdi:

"İnşallah aynı huzur bu sene de devam edecek. Tabii bu huzurun üzerine birçok başka güzellik inşa edilecek. Bunlardan bir tanesi turizmdi. Bir diğeri hayvancılık. Bu sene Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla yaylaları ve meraları bütünüyle hiçbirini yasaklamadan halkımızın istifadesine açtık. Sadece Van'da değil, tüm bölgede böyle oldu. Van için hayvancılığın önemi malum. İnşallah artık bu yaylaların serbest biçimde hayvancılığın kullanımına açılmasıyla hem de hükümetimizin sağladığı, sağlayacağı ilave teşviklerle hayvancılık konusunda da inşallah Van, şaşalı geçmişini tekrar yakalayacak."

Zorluoğlu, yapımı tamamlanan Tekstilkent'te çoğunluğu kadın bin 600 kişinin istihdam edildiğini, bu rakamı yıl sonunda 2 bin 500'e çıkarmayı hedeflediklerini anlattı.

Bu yılın 3 ayında geçen yılın aynı dönemine göre kente gelen İranlı turist sayısında yüzde 40'ın üzerinde artış yaşandığını belirten Zorluoğlu, "Bu yıl ilk üç ayda İran'dan 160 bin ziyaretçi geldi. Bu, çok büyük bir rakam. Van'ın ekonomisine çok ciddi katkı yapıyor. İnşallah bu sene turizmdeki hareketlilikten sonra Türkiye'nin turizm sezonunu Van'dan açıyoruz. 14 Nisan'da Kültür ve Turizm Bakanımız Van'ı ziyaret ediyorlar. Burada turizm sezonunu inşallah hep beraber açacağız." şeklinde konuştu.