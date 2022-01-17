Çin Merkez Bankası yaklaşık 2 yıldır ilk kez kredi faizlerini düşürdü

Çin Merkez Bankası, orta vadeli kredi faiz oranını Nisan 2020'den bu yana ilk kez düşürdü.

Çin Merkez Bankası, orta vadeli kredi faiz oranını Nisan 2020'den bu yana ilk kez düşürdü.

Finansal kuruluşlara orta vadeli kredi kolaylığı yolu ile sağlanan 1 yıl vadeli 700 milyar yuanın (yaklaşık 110 milyar dolar) faiz oranı yüzde 2,95'ten yüzde 2,85'e indirildi.

Oysa ekonomistlerin çoğunluğu Çin Merkez Bankası'nın orta vadeli kredi kolaylığı faizini değiştirmeyeceğini öngörmüştü.

Çin'de Gayri Safi Yurtiçi Hasıla'nın (GSYİH) 2021'in son 3 ayında önceki yıla göre yüzde 4 arttığı açıklanmıştı.

Ancak bu büyüme hızı, pek çok ekonomistin tahmininden daha iyi bir seviyede olsa da, önceki çeyreğe kıyasla çok daha az.

Çin ekonomisindeki bir diğer zayıflık belirtisi de, Aralık ayında perakende satışlardaki artışın yüzde 1,7'ye düşmesi.

'Omicron varyantının etkisi verilere yansımadı'

Çin ekonomisi 2021'de yüzde 8,1 büyüdü. Bu, ekonomistlerin tahminlerinden yüksek ve Pekin'in yıllık yüzde 6'lık büyüme hedefinin oldukça üzerinde.

Ancak Ekonomist Grubu'nun araştırma ve analiz biriminden Yue Su, bu GSYİH rakamının, Aralık ayında yayılmaya başlayan Omicron varyantının, hizmet sektöründe özellikle de çevrimdışı tüketim ve ulaşımdaki etkisini yansıtmadığını belirtiyor.

BBC Asya İş Dünyası Muhabiri Mariko Oi de Çin'de bazı büyük şirketlerin borç kriziyle karşı karşıya kalmasından dolayı ülkede emlak sektörüne yatırımların azaldığını ve bunun endişe verici olduğunu aktardı.

Çin'in aksine, ABD Merkez Bankası bu yıl faiz oranlarını üç kez artırmayı planladığının sinyallerini vermişti.

İngiltere Merkez Bankası da geçen ay üç yıldan uzun bir süre sonra ilk kez politika faizini artırmıştı.