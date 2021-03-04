Çin, ülkeye gelen yabancılara anal sürüntü testini zorunlu kılacağı iddiası
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Çin, ülkeye gelen yabancılara anal sürüntü testini zorunlu kılacağı iddiası

04.03.2021 16:31 | Son Güncelleme: 04.03.2021 16:39
Çin, ülkeye gelen yabancılara anal sürüntü testini zorunlu kılacağı iddiası

Çin'de kısa bir süre önce uygulanmaya başlanan ve tepkilere neden olan anal sürüntüyle koronavirüs testinin ülkeye giren yabancılara zorunlu kılındığı iddia edildi. Çin yönetimi tarafından yapılan açıklamada anal sürüntüyle yapılan testin diğer testlere göre daha doğru sonuç verdiği belirtilirken, zorunlu yapılacağına dair ifadeye yer verilmedi.

Koronavirüs ortaya çıktığı Çin'de, vaka sayılarının kontrolden çıkmaması için bir süre önce yeni önlemler alındı. Özellikle ülkeye giriş çıkışlarda yönetim tarafından alınan kararlarda titizlikler hareket ediliyor. The Sun'un haberine göre Çin'de bu kapsamda uygulanan bir yöntem ise tartışmalara neden oldu.

''ANAL SÜRÜNTÜ DAHA KESİN SONUÇ VERİYOR''

Geçtiğimiz günlerde Çinli bilim insanları, anal sürüntü ile koronavirüs testi yapmanın ağız ve burundan alınan sürüntüye göre daha kesin sonuçlar verdiğini ileri sürdü. Çinli yöneticiler bu test tekniğini uygulamaya başladı ve büyük tepki aldı. Kamuoyuna anal sürüntü uygulanan Çinlilerin yürümekte zorlandığı görüntüleri yansıdı ve sosyal medyanın gündemine oturdu.

ÜLKEYE GELENLERE ZORUNLULUK GETİRİLDİ İDDİASI

Henüz bu tepkilerin üzerinden kısa bir süre geçmişken, Çinli yöneticiler tepkileri uluslararası boyuta çıkaracak bir adım attı. Çin, ülkeye gelen tüm yabancılar için anal sürüntü testini zorunlu kıldığı, bu kapsamda da Pekin ve Şanghay havayollarında test merkezleri kurulacağı iddia edildi. Çin yönetimi tarafından yapılan açıklamada anal sürüntüyle yapılan testin diğer testlere göre daha doğru sonuç verdiği belirtilirken, zorunlu yapılacağına dair herhangi bir ifadeye yer verilmedi.

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Çin, ülkeye gelen yabancılara anal sürüntü testini zorunlu kılacağı iddiası
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Çin'de kısa bir süre önce uygulanmaya başlanan anal sürüntüyle koronavirüs testinin ülkeye giren yabancılara zorunlu kılındığı iddia edildi.

Çin yönetimi tarafından anal sürüntüyle yapılan testin daha doğru sonuç verdiği belirtilirken, zorunlu yapılacağına dair herhangi bir ifadeye yer verilmedi.

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