Çin'den ABD yönetiminin "Ulusal Güvenlik Yasası açıklamalarına" tepki
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Çin'den ABD yönetiminin "Ulusal Güvenlik Yasası açıklamalarına" tepki

Çin Dışişleri Bakanlığı, ABD'nin Çin'de kabul edilen Ulusal Güvenlik Yasası ile ilgili açıklamasına tepki göstererek ABD'nin uluslararası hukukun ve uluslararası ilişkilerin temel prensiplerini çiğnediğini belirtti.

Çin'den ABD yönetiminin
01.06.2020 17:37 | Son Güncelleme: 01.06.2020 17:37

Çin Dışişleri Bakanlığı, ABD'nin Çin'de kabul edilen Ulusal Güvenlik Yasası ile ilgili açıklamasına tepki göstererek ABD'nin uluslararası hukukun ve uluslararası ilişkilerin temel prensiplerini çiğnediğini belirtti.

Global Times'daki habere göre, Bakanlık Sözcüsü Cai Licien, başkent Pekin'de düzenlediği basın toplantısında, ABD yönetiminin, Çin Ulusal Halk Kongresi'nde kabul edilen Ulusal Güvenlik Yasası'na karışmakla uluslararası hukukun temel ilkelerini çiğnediğini ifade etti. Cai, ABD'nin bu tarz teşebbüslerinin başarısızlıkla sonuçlanacağını dile getirdi.

Çin'in çıkarlarına zarar verecek ABD'nin sarf edeceği herhangi bir söz ya da yapacağı herhangi bir eyleme karşılık vereceklerinin altını çizen Cai, Çin'in güvenliğini, egemenliğini ve çıkarlarını korumaya kararlı olduklarını vurguladı.

ABD'nin Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) ile ilişkisini sonlandırma kararına ilişkin de Cai, ABD'nin örgütlerden ayrılmayı ve anlaşmalardan çekilmeyi alışkanlık haline getirdiğini söyledi.

Cai, ayrıca DSÖ'ye daha fazla siyasi destek ve fon sağlanması konusunda uluslararası topluma çağrıda bulunduklarını kaydetti.

ABD Başkanı Donald Trump, Çin Ulusal Halk Kongresinde (Ulusal Meclis) kabul edilen Ulusal Güvenlik Yasası ile Pekin yönetiminin, Hong Kong'un 1984'te imzalanan Sino-İngiliz Ortak Deklarasyonu ile edindiği idari özerkliği ve özgürlüklerine zarar veren eylemlere kalkıştığı yorumunu yapmıştı.

Trump, "Çin'in son adımları göstermiştir ki Hong Kong artık yeterince otonom bir bölge değildir. Çin, 'iki sistem, tek ülke' formülünü, 'tek ülke tek sistem' olarak değiştirdi. Bu nedenle de yönetimime Hong Kong'a verilen politika ayrıcalıklarını kaldırılması talimatı veriyorum." demişti.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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