Çin'deki son selleri haber yapan yabancı muhabirlerin ölümle tehdit edildiği iddiası
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Çin'deki son selleri haber yapan yabancı muhabirlerin ölümle tehdit edildiği iddiası

Çin'deki son selleri haber yapan yabancı muhabirlerin ölümle tehdit edildiği iddiası
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Çin Yabancı Muhabirler Kulübü (FCCC), Çin'de meydana gelen son selleri haber yapan BBC ve Los Angeles Times çalışanlarının ölüm tehditleri aldıklarını öne sürdü.

Çin Yabancı Muhabirler Kulübü (FCCC), Çin'de meydana gelen son selleri haber yapan BBC ve Los Angeles Times çalışanlarının ölüm tehditleri aldıklarını öne sürdü.

Çin Yabancı Muhabirler Kulübü (FCCC) tarafından yapılan açıklamada, Çin'de meydana gelen son selleri haber yapan çeşitli yabancı medya kuruluşlarından gazetecilerin bölge halkı ve sosyal medya üzerinden taciz edildiği aktarıldı. FCCC, BBC ve Los Angeles Times çalışanlarının ölüm tehditleri aldıklarını öne sürdü.

Yabancı medya kuruluşu çalışanlarına yönelik taciz ve tehditlerin bazı resmi kurumlar tarafından da körüklendiğini aktaran FCCC, iktidardaki Komünist Partisinin Gençlik Birliği'ne bağlı yerel şubesinin sosyal medya takipçilerinden selleri haber yapan bir BBC muhabirinin nerede olduğunu bildirmelerini istediğini ifade etti. Açıklamada, "Çin'in iktidardaki Komünist Partisine bağlı örgütlerin söylemleri, Çin'deki yabancı gazetecilerin fiziksel güvenliğini doğrudan tehlikeye atıyor ve özgür haberciliği engelliyor" denildi.

BBC tarafından sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, "Yabancı gazetecileri tehlikeye atmaya devam eden bu saldırıları durdurmak için Çin hükümeti tarafından derhal harekete geçilmelidir" denildi.

FCCC ayrıca, yabancı medya için çalışan Çin vatandaşlarının da tehdit edildiğini ve çevrimiçi ihanetle suçlandığını açıkladı. - PEKİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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