Çin’deki devlerimiz: Ersan - Furkan - Cedi

Milwaukee Bucks’ta NBA Doğu Konferans Finali oynayan Ersan İlyasova, Philadelphia 76ers’ta biraz sallantılı bir sezonu geride bırakan Furkan Korkmaz ve Cleveland Cavaliers’ın yeni kahramanı Cedi Osman... NBA'de gururla izlediğimiz bu üç isim, Çin’de düzenlenecek olan FIBA Dünya Kupası'ndaki en önemli kozlarımız olacak. Peki onların son sezonları nasıl geçti? Oyun özelliklerinde neler değişti? Birlikte oynadıkları zaman neler verebilirler?





Cedi Osman







Cedi’nin 2018-2019 sezonundan bazı sayısal veriler.















Maç





Sayı Ortalaması





Ribaund Ortalaması





Asist Ortalaması





3P%





2P%





SA%





True Shooting







76

13,0

4,7

2,6

34,8

48,9

77,9

%53,6















Şut kartı









*Kırmızı tonlarının arttığı yerler oyuncunun o bölgeden daha yüksek yüzdeyle şut attığını göstermektedir.





Geçtiğimiz sezon Cedi Osman ayrı bir tecrübe kazandı. NBA’deki ilk sezonunda LeBron James’li Cleveland Cavaliers’ta oynayan Cedi, ikinci sezonunda yine Cavaliers forması giydi ancak bu sefer LeBron yoktu. Takımın bir diğer yıldızı Kevin Love ise sakatlığından ötürü sezonun büyük bir kısmında forma giyemedi. Diğer tecrübeli isimler de Cavs’ten ayrılmıştı. 2018 Draftı’ndan büyük ümitlerle seçilen Collin Sexton, dalgalanan performansıyla Tristan Thompson ve sürekli değişen rotasyon parçaları, Cedi’nin NBA’deki ikinci yılını şekillendiren unsurlar oldu. Aslında bu durum ilk bakışta biraz olumsuz gibi görünebilir ancak takımdaki lider oyuncu eksikliği, Cedi’nin performansını ve oyuncu profilini birkaç seviye yükseltti. Kariyeri boyunca her şeyi yapabildiği ama hiçbir şeyi tam yapamadığı söylenen 24 yaşındaki forvet, NBA’deki ikinci sezonunda kendine bir rol edindi: topu yönlendiren lider oyuncu.



Cedi Osman, Cavaliers’ın düzensiz geçen sezonu içerisinde hem geçiş hem de set hücumlarının ilk opsiyonlarından birisi oldu. LeBron’un yaptığı gibi topu yarı sahaya getirip penetre üzerinden paslar attı, tam sahayı kısa sürede katedip skor üretti, perdeleri kullanarak forvetlere çıkıp üç sayılık basketler buldu, tepeden harika kat oyunlarını organize etti, adam değişim savunmasında sıkıntılar yaşasa da bire birdeki savunmasını asla bırakmadı, ribauntlara belli ölçülerde katkı verdi; kısacası yine hemen hemen her şeyi yaptı ama bu sefer lider rol kendisindeydi. Love’ın takıma dönmesinin ardından saha içindeki hatalarını biraz daha fark ederek ikinci lider konumuna geçti ve takım oyununda katkı vermeye başladı. Cedi Osman için 2018-2019 büyük bir adımdı çünkü o NBA’in reklam yüzü, hatta taraftarların en sevdiği oyunculardan birisi oldu. Bütün bu olumlu unsurlarla birlikte Dünya Kupası’na hazırlanan Cedi, Çin’deki en büyük kozumuz olacak. Peki Furkan ve Ersan’ın oyun özelliklerine benzeyen ancak onlardan daha iyi/daha kötü kalitede olan oyuncularla birlikte neler yaptı?



Cedi Osman | Collin Sexton | Larry Nance Jr



Toplam 806 dakika: -5,6 sayı, +1,9 ribaund ve -4,1 asist





Ersan İlyasova







Ersan’ın 2018-2019 sezonundan bazı sayısal veriler.















Maç





Sayı Ortalaması





Ribaund Ortalaması





Asist Ortalaması





3P%





2P%





SA%





True Shooting







67

6,8

4,5

0,8

36,3

49,3

82,4

%54,8















Şut kartı









*Kırmızı tonlarının arttığı yerler oyuncunun o bölgeden daha yüksek yüzdeyle şut attığını göstermektedir.





Ersan İlyasova, son on yıldaki en iyi oyuncularımızdan birisi. Gerek NBA kariyerinde gerek milli takımdaki maceralarında sahada olduğu sürece takımına avantaj getiren Ersan, geçtiğimiz sezon çok daha ilginç bir stille oynadı. NBA’in son beş yıldaki oyun değişimi, uzun forvetler ve pivotların çizgi gerisinden şut atmayı, top sürebilmeyi ve pas atabilme özelliğini oyun repertuvarlarına eklemelerini gerektiriyordu. Ersan bu üç özelliğe de kariyerinin başından beri sahip ve geçtiğimiz sezon formasını giydiği Milwaukee Bucks onun bu özelliklerini sonuna kadar kullandı. Bucks’ın yıldızı Giannis Antetokonmpo’ya penetre alanı yaratmak için sahadaki diğer dört oyuncu çizgi gerisine çekiliyor ve böylece Bucks lehine alan açıyorlardı. Ersan’ın buradaki rolü çok önemliydi, çünkü o kariyerinde ilk kez tamamen bir pivot rolü almıştı. Yani ribaund ve savunmada muazzam bir şekilde pozisyon alarak faul alma özelliğini (bu konuda NBA’in en iyi isimlerinden) daha agresif kullanması gerekiyordu. Tabii şut, dribbling ve pas özelliklerini de belli ölçülerde kullanması gerekiyordu. Ersan bu dediklerimizin hemen hemen hepsini yaptı. Sayı ortalaması geçmiş yıllarına göre biraz daha düşük ancak saha içinde takıma getirdiği artı değerler, görünen sayısal verilerden çok daha değerli.



Avrupa’daki oyun felsefesi, NBA’in uzunlardan beklediği yeni özellikleri çok fazla kapsamıyor yani geleneksel bir pivot o arena için yeterli. Dünya Kupası’ndaki oyun temposu ve saha içi teknik detayların geçtiğimiz senelere oranla daha farklı olması bekleniyor. Ersan, işte tam da burada Türkiye’ye büyük avantajlar getirebilir. NBA’in iddialı takımlarında pivot rolünü bir sezon boyunca tecrübe eden Ersan, kısmen daha ağır savunma oyuncularına karşı hız avantajı getirebilir. Böylece Ersan’ın pivot oynadığı ilk beş dizilimi, turnuva boyunca önemli olacak.



Son olarak Ersan’ın; Furkan ve Cedi’nin oyun özelliklerine benzeyen oyuncularla birlikte neler yaptığına göz atalım.





Ersan İlyasova | Malcolm Brogdon | Giannis Antetokounmpo





Toplam 242 dakika: +14,5 sayı, +3,5 ribaund ve +2,4 asist







Furkan Korkmaz

















Maç





Sayı Ortalaması





Ribaund Ortalaması





Asist Ortalaması





3P%





2P%





SA%





True Shooting







48

5,8

2,2

1,1

32,3

50,3

81,8

%52,8















Şut kartı









*Kırmızı tonlarının arttığı yerler oyuncunun o bölgeden daha yüksek yüzdeyle şut attığını göstermektedir.





Furkan Korkmaz’ın NBA macerası biraz karmaşık. Alt yaş gruplarından itibaren Türkiye’de dikkatleri çeken Furkan, 2016 Draftı’nda 26. sıradan seçilerek bu dikkatleri daha da fazla arttırmıştı. Philadelphia 76ers tarafından seçilen genç şutör, seçildikten bir sezon sonra NBA’e adım attı. Set hücumlarında kendisine hazırlanan üç sayı pozisyonlarını isabete çevirmesi, inanılmaz atletizmi, kendi şutunu yaratması, tepeden harika penetreler yapması, savunmadaki kararlığı ve ribaundlarda verdiği önemli katkıyla öne çıkan Furkan, bu özelliklerini NBA’deki iki sezonunda da yansıtamadı. Tabii yaşadığı talihsiz sakatlıkları unutmamak lazım. Ancak gerek Sixers’ın oyun felsefesinin Ben Simmons-Joel Embiid ikilisine kurulu olması, yani temponun uzunlar tarafından ayarlanması gerek Furkan’ın NBA’de agresif bir oyun tarzı sergileyememesi onu olumsuz etkiledi.



Furkan Korkmaz’ın NBA’deki macerası istediği gibi gitmese de milli basketbol takımı için hâlen çok daha önemli bir parça. Zira buradaki takım arkadaşlarıyla olan ilişkisi altyapılara kadar uzanıyor ve Avrupa’daki oyun felsefesi onun tekniği için ideal. Son olarak Furkan’ın Ersan ve Cedi’nin oyun özelliklerine benzeyen ancak onlardan daha iyi/daha kötü kalitede olan oyuncularla birlikte neler yaptığına göz atalım.



Furkan Korkmaz | Ben Simmons | Joel Embiid



Toplam 190 dakika: +15,3 sayı, +5,5 ribaund ve +6,5 asist