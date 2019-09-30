Çin'de tutuklu bulunan Uygur aktivist İlham Tohti'ye Avrupa Konseyi'nden ödül

Çin'de tutuklu bulunan Uygur aktivist İlham Tohti'ye Avrupa Konseyi'nden ödül

Çin'de 2014'ten bu yana hapiste olan Uygur akademisyen ve aktivist Prof. Dr. İlham Tohti ile Balkanlar'da çalışmalar yapan İnsan Hakları için Genç İnisiyatifi (YIHR), "Vaclav Havel İnsan Hakları Ödülü"ne layık görüldü

30.09.2019 21:31
Çin'de tutuklu bulunan Uygur aktivist İlham Tohti'ye Avrupa Konseyi'nden ödül

Çin'de 2014'ten bu yana hapiste olan Uygur akademisyen ve aktivist Prof. Dr. İlham Tohti ile Balkanlar'da çalışmalar yapan İnsan Hakları için Genç İnisiyatifi (YIHR), "Vaclav Havel İnsan Hakları Ödülü"ne layık görüldü.


Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi (AKPM) Genel Kurulu'nda "Vaclav Havel İnsan Hakları Ödülü"nü Tohti ve YIHR'nin aldığı açıklandı. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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