Çin'de selin ortasından film gibi kurtarma operasyonu Çin'de sel nedeniyle dağ yolunda mahsur kalan 4 kişi, telefonlar yardım istedikleri kurtarma ekipleri tarafından halatlarla kurtarıldı.

Çin'de sel nedeniyle dağ yolunda mahsur kalan 4 kişi, telefonlar yardım istedikleri kurtarma ekipleri tarafından halatlarla kurtarıldı.

Çin'de etkisini sürdüren Hagupit tayfunu hayatı felç etti. Ülkenin Zhejiang eyaletinde 4 kişi, şiddetli yağışların yol açtığı sel nedeniyle dağ yolunda mahsur kaldı. Araçları ile yolda kalan ve şiddetli sel suları nedeniyle bulundukları yerden hareket edemeyen şahıslar, telefonla yetkililerden yardım istedi. Çağrı üzerine olay yerine gelen kurtarma ekipleri mahsur kalan kişilerin yanına ulaşmayı başardı. 4 kişi, halatlar yardımıyla mahsur kaldıkları araçtan kurtarıldı. Kurtarılanlardan 1 kişi, aldığı yaralar nedeniyle hayatını kaybetti. Film sahnelerini aratmayan kurtarma operasyonu cep telefonu kamerası ile saniye saniye kaydedildi.

(İHA)

Kaynak: İHA