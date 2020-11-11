Çin'de internet devleri e-ticaret şirketlerine yönelik yasa tasarısı nedeniyle bir günde 200 milyar dolar kaybetti
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BBC

Çin'de internet devleri e-ticaret şirketlerine yönelik yasa tasarısı nedeniyle bir günde 200 milyar dolar kaybetti

11.11.2020 12:47 | Son Güncelleme: 11.11.2020 13:10
Çin'de internet devleri e-ticaret şirketlerine yönelik yasa tasarısı nedeniyle bir günde 200 milyar dolar kaybetti

Çin hükümeti, ülkedeki internet devlerinin gücünü sınırlamaya yönelik bir yasa tasarısı hazırladı.

Çin hükümeti, ülkedeki internet devlerinin gücünü sınırlamaya yönelik bir yasa tasarısı hazırladı. İnternet şirketlerinin tekelini kırmayı amaçlayan tasarı, Pekin'in dijital platformların nüfuzunu giderek artırmasından duyduğu rahatsızlığı yansıtıyor.

Yeni kuralların özellikle Alibaba, Ant Group, Tencent'le yemek sipariş platformu Meituan'i etkileyeceği belirtiliyor.

Bloomberg haber ajansı, geçen hafta itibarıyla toplam piyasa değeri 2 trilyon doların üzerinde olan Alibaba, Ant Group ve Tencent'in Çin'de tamamı devlete ait Bank of China'nın değerinden çok fazla olduğuna dikkat çekti.

Avrupa Birliği ve Amerika Birleşik Devletleri internet devletlerinin gücünü sınırlamaya çalışıyor.

Tasarının, Çin'de internet üzerinden en fazla satışın yapıldığı gün olan "Bekarlar Günü'nden (11.11- 11'inci ayın 11'inci günü) hemen önce açıklanmasıyla teknoloji hisselerinin değeri hızla düşüşe geçti.

Düşüş bugün de devam etti ve Alibaba, JD.com, Tencent, Xiaomi ile Meituan'ın hisselerinin toplam değeri 200 milyar dolardan fazla azaldı.

Tasarı neleri içeriyor?

Piyasa Düzenleme Kurulu (SAMR) tarafından hazırlanan 22 sayfalık taslak düzenleme, teknoloji sektöründe rekabet karşıtı uygulamaları tanımlamaya yönelik ilk girişim olarak değerlendiriliyor.

Yeni kurallar, şirketlerin hassas tüketici bilgilerini paylaşmasını ve küçük rakipleri ortadan kaldırmak için iş birliği yapmasını önlemeyi amaçlıyor.

Yeni düzenlemelerle büyük şirketlerin küçük işletmeleri kendileriyle özel anlaşmalar yapmaya zorlanmasının da önüne geçilmesi hedefleniyor.

Alibaba, küçük şirketler ve rakipleri tarafından bu şekilde davranmakla suçlanıyordu.

SAMR, ay sonuna kadar tekelin önlenmesine yönelik düzenlemeler konusunda kamuoyundan görüş bildirmesini istedi.





Alibaba ve JD.com e-ticaretin üçte ikisini elinde tutuyor

Alibaba ve JD.com Çin'de perakende piyasasında hakimiyet kurmuş durumda. İki şirketin ülkede e-ticaretin yaklaşık üçte ikisini elinde bulunduruyor.

Eylül itibarıyla Alibaba'nın aktif mobil kullanıcı sayısı 881 milyon. Çin'in nüfusu yaklaşık 1 milyar 400 milyon.

Yüzde 33'ü Alibaba'ya ait olan Ant Group, geçen hafta halka arz kararını ertelemişti. Şirket dünyanın en büyük halka arzını gerçekleştirmeye hazırlanıyordu.

Ant Group bu kararını, düzenleyici kurumların internet üzerinden kredi sağlayan şirketlerin artan gücünün mali sisteme olası etkileri konusunda kaygılarını bildirmesinden sonra almıştı.

Çin'in en büyük dijital ödeme sistemi olan Alipay'i de çatısı altında bulunduran Ant'ın yaklaşık 1,3 milyar kullanıcısı var. Dünyanın en büyük oyun şirketi Tencent'in de Alipay'e rakip bir ödeme sistemi bulunuyor.

Çin'de internet devleri e-ticaret şirketlerine yönelik yasa tasarısı nedeniyle bir günde 200 milyar dolar kaybetti
Çin'de internet devleri e-ticaret şirketlerine yönelik yasa tasarısı nedeniyle bir günde 200 milyar dolar kaybetti
Çin'de internet devleri e-ticaret şirketlerine yönelik yasa tasarısı nedeniyle bir günde 200 milyar dolar kaybetti
Çin'de internet devleri e-ticaret şirketlerine yönelik yasa tasarısı nedeniyle bir günde 200 milyar dolar kaybetti
BBC

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