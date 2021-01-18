Çin'de çalışma şartlarından şikayetçi olan kurye kendini ateşe verdi
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Çin'de çalışma şartlarından şikayetçi olan kurye kendini ateşe verdi

18.01.2021 16:47 | Son Güncelleme: 18.01.2021 16:47
Çin'de çalışma şartlarından şikayetçi olan kurye kendini ateşe verdi

Çin'de kötü çalışma koşullarından şikayetçi olan kurye benzin dökerek kendini ateşe verdi.

Çin'de kötü çalışma koşullarından şikayetçi olan kurye benzin dökerek kendini ateşe verdi. Ölümden dönen kuryenin imdadına çevredeki halk yetişti.

Olay, Çin'in başkenti Pekin'de meydana geldi. Pekin'de bir restoran zincirinde kötü çalışma koşullarına tepki gösteren motosikletli kurye, üzerine benzin dökerek kendisini ateşe verdi. Yanan kuryeyi gören çevredeki halk, yangın söndürme tüpleriyle kuryeye muhadele ederek, ölmekten kurtardı. O anlar amatör kameraya yansıdı.

KURYECİLER ŞİKAYETÇİ

Yerel medya, Çin'de koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle insanların büyük çoğunluğunun evde kaldığını ve internet üzerinden birçok sipariş verdiğini duyurdu. Bu kapsamda e-ticaret şirketlerinin kurye çalışanlarını uzun süre çalıştırdıkları ve yeterli ücret ödemediğini aktardı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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