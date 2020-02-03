Çıkan yangın çevredeki binalara sıçramadan söndürüldü
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Çıkan yangın çevredeki binalara sıçramadan söndürüldü

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde tek katlı evde çıkan ve rüzgarın etkisiyle büyüyen yangın, yakındaki binalara sıçramadan itfaiye ekiplerince söndürüldü.

03.02.2020 22:59 | Son Güncelleme: 03.02.2020 23:01
Çıkan yangın çevredeki binalara sıçramadan söndürüldü

'nin ilçesinde tek katlı evde çıkan ve rüzgarın etkisiyle büyüyen yangın, yakındaki binalara sıçramadan itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Derbent Mahallesi Akça Sokak'ta Hasan Görer'e ait tek katlı evin bahçesinde, buraya dökülen küldeki kıvılcımların kuru otları ve odunları tutuşturması sonucu çıkan yangın kısa sürede büyüyerek eve ve yanındaki konteynıra sıçradı.

Alevleri gören çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Komşularının yangını vermesiyle Görer ailesi evi tahliye etti.

Rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyen yangın, çevredeki evlere sıçramadan itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saat süren çalışmasıyla kontrol altına alındı.

Soğutma çalışmalarının ardından söndürülen yangın, tek katlı evde ve bahçede bulunan prefabrikte büyük çaplı hasara yol açtı.

Kaynak: AA

Haber Videosu

: Çıkan yangın çevredeki binalara sıçramadan söndürüldü
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