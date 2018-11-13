Cihan Ölçek: "En Büyük Hayalim Sezen Aksu'yla Bir Araya Gelmek!"
Sözü ve müziği kendisine ait olan "Anahtar Teslim"le müzik piyasasına iddialı bir giriş yapan Cihan Ölçek, Almanya'da yayımlanan Vitrin Dergisi'ne samimi açıklamalarda bulundu.
Almanya'da doğup büyüyen yakışıklı şarkıcı, müzikte uzun vadeli hedeflerinin olduğunu, seyirlik değil ömürlük olmak istediğini söyledi.
Büyük bir hayranı olduğu Sezen Aksu'yla ilgili hayalini ise şu sözlerle dile getirdi: "En büyük hayalim Sezen Aksu'yla bir araya gelmek, onun büyüsüyle buluşmak! Hayatımdaki önemi çok büyük, o benim kılavuzum, yol gösterenim. Yan yanayken şarkı söylemeye ne kadar odaklanabilirim bilmiyorum ama o anı yaşamayı çok isterim. Hele ki bir şarkısını söylemek benim için büyük bir gurur olur."