Çiğli Belediyesi kurban etlerini ihtiyaç sahiplerine iletiyor
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Çiğli Belediyesi kurban etlerini ihtiyaç sahiplerine iletiyor

Çiğli Belediyesi Kurban Bayramında Çiğli'deki ihtiyaç sahibi vatandaşlar ile kurban kesen vatandaşları bir araya getiren "Kurban paylarınız ihtiyaç sahiplerinin yüzünü güldürsün" projesini hayata geçirdi.

Çiğli Belediyesi kurban etlerini ihtiyaç sahiplerine iletiyor
31.07.2020 16:57 | Son Güncelleme: 31.07.2020 17:01

Çiğli Belediyesi Kurban Bayramında Çiğli'deki ihtiyaç sahibi vatandaşlar ile kurban kesen vatandaşları bir araya getiren "Kurban paylarınız ihtiyaç sahiplerinin yüzünü güldürsün" projesini hayata geçirdi.

Kurban pazarını ziyaret ederek vatandaş ve esnafın bayramını kutlayan Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü, proje kapsamında vatandaşların bağışladığı kurban etlerinin Çiğli'deki ihtiyaç sahibi ailelere dağıtılmaya başlandığını söyledi.

İhtiyaç sahibi ailelerin bayram sevincini yaşaması için Kurban Bayramı'nın ilk iki gününde belediye ekipleri sahada çalışacak. Ekipler, bağışlanan kurban paylarının gerçek ihtiyaç sahiplerine iletilmesi için görevlerinin başında olacak. Başkan Utku Gümrükçü, Çiğli Belediyesi ekiplerinin gün boyunca kurban kesim alanlarında ihtiyaç sahipleri ile kurban kesen vatandaşlar arasında köprü kurarak dayanışma duygularını canlandıracağını söyledi.

Kurban pazarlarında stantlar kuruldu

Çiğli Belediyesi, 8 kurban kesim yerinde bayramın 1. ve 2. gününde hizmet vermek üzere kurduğu stantlarla kurban eti payını ihtiyaç sahiplerine ulaştırmak isteyen vatandaşların hizmetinde olacak. Vatandaşların ihtiyaç sahiplerine ulaştırmak için belediye görevlilerinin bulunduğu standa teslim edilen kurban eti payları, belediyeye ait tesiste hijyenik koşullarda paketlendi. Paketlenen etler aynı gün içerisinde yoksulluk belgesi olan kişilere belediye ekipleri tarafından adreslerine teslim edilmeye başlandı.

"Dayanışma bizim için çok önemli"

Yaklaşık 4 aydır Çiğli pazaryerlerinde uyguladıkları imece dayanışmasına başarılı bir şekilde devam ettiklerini kaydeden Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü, "Vatandaşlarımızdan aldığımız güçle bu dayanışma ruhunu Kurban Bayramında kesim yapan ailelerle, ihtiyaç sahibi aileleri buluşturarak daha da güçlendireceğiz. Kurban kesim noktalarında kurduğumuz stantlarda hayırseverlerin bayramda bağışlayacağı kurban etlerini toplayıp, ihtiyaç sahibi ailelerimize ulaştırıyoruz. Halkımızın bize desteğini sürmesini diliyorum. Pandemi ile mücadelede bu dayanışma artık Türkiye'nin mottosu oldu. Tüm halkımızın Kurban Bayramını en içten dileklerimle kutluyorum" dedi. - İZMİR

Kaynak: İHA

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