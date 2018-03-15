Çiftlik Bank CEO'su Milyon Dolarların Olduğu Bir Video Paylaştı
Uruguay'a kaçan Çiftlik Bank CEO'su Mehmet Aydın, olay bir paylaşımda bulurdu. Milyonlarca doların olduğu video mağdurların büyük tepkisini çekti.
Çiftlik Bank dolandırıcılığında skandallar bitmek bilmiyor.
Yayınlanan son videoda, Çiftlik Bank mağdurlarını epey kızdıracak görüntüler yer alıyor. İnsanların sorular sorup videolu cevaplar aldığı sosyal medya platformu Papillion'da bir kullanıcı Mehmet Aydın'a "Paraları eziyor musun, gerçekten sövmeyeceğim, hakkını veriyorsan helal olsun" şeklinde bir soru sordu.
MİLYONLARCA DOLAR VAR
Bu sorunun üzerine Mehmet Aydın'ın daha önce de cevaplar verdiği kendi sayfasından, milyonlarca dolar olduğu düşünülen paraların yer aldığı bir video paylaşıldı.
Şu anda yurt dışında Uruguay'da olduğu tahmin edilen Mehmet Aydın'ın kolundaki altın saat de dikkat çekti. Paralar ve saatler ile görüntü paylaşmaktan çekinmeyen Aydın'a bu videodan sonra tepkiler yükselmeye başladı.
Mehmet Aydın'ın Papillion'da yayınladığı video şu anda kaldırılmış gözüküyor olsa da, pek çok kişi videoyu çoktan YouTube gibi sosyal mecralara taşıdılar.
Kaynak: Yurt Gazetesi
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yapana hellal olsunCevap Yaz Yayından Kaldır
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Bu da dombiliden bütün enayilere kapak olsun...Cevap Yaz Yayından Kaldır
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Bu kadar insanın hakkını gasb etti, Allah (cc) ın planı işleyecek biraz sabredin bunun ibretlik sonunu hep beraber göreceğizCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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Memleket te o kadar koyun varki uyniklarin ciftlik kurmasi normalCevap Yaz 10 1 Yayından Kaldır
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Şu hirsiz dolandiriciya bu baslik olmamisCevap Yaz 2 Yayından Kaldır