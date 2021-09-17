ÇİFTÇİLER TARIM FUARINDA YARIŞTI

ÇİFTÇİLER TARIM FUARINDA YARIŞTIBaşkentli çiftçiler, Gölbaşı'nda düzenlenen AGROTECH 24. Uluslararası Tarım Fuarı etkinlikleri kapsamında yer alan inek sağma yarışmasında kıyasıya yarıştılar. Etkinlikte Tkdk Başkan Vekili Dr. Muhammed Adak'ta çiftçilerin heyecanına yarışma jürisi olarak eşlik etti. Yarışmaya katılan çiftçilerden 10 dakika içerisinde yapacakları sağımda hayvanlarından en fazla sütü elde etmeleri ve sağım esnasında hijyen kurallarına uymaları istendi. Fuara katılanların ve çiftçilerin eğlenceli zaman geçirdiği yarışmanın sonunda dereceye girenlere ödülleri törenle takdim edildi.

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