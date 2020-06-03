Çiftçi ve tüccarın kazançlı çıkacağı dev yatırım hızla devam ediyor
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Çiftçi ve tüccarın kazançlı çıkacağı dev yatırım hızla devam ediyor

Çorum'da tarımsal ticareti güçlendirecek, üreticinin emeği ürünlerini daha iyi fiyata pazarlamasına imkan sağlayacak olan lisanslı depo projesi inşaatı devam ediyor.

Çiftçi ve tüccarın kazançlı çıkacağı dev yatırım hızla devam ediyor
03.06.2020 16:57 | Son Güncelleme: 03.06.2020 17:00

Çorum'da tarımsal ticareti güçlendirecek, üreticinin emeği ürünlerini daha iyi fiyata pazarlamasına imkan sağlayacak olan lisanslı depo projesi inşaatı devam ediyor.

TMO-TOBB ve Ticaret Borsası'nın ortağı olduğu şirket tarafından yapımı devam eden lisanslı depo, 30 bin ton kapasitesine sahip olacak. Bölgedeki tarımsal faaliyetler ve ekonomiye büyük katkısı olacak lisanslı depoculuk sayesinde çiftçi, tüccar ve sanayici arasındaki ilişkiler daha da güçlenecek. Yatırım yaklaşık 18 milyon liraya mal olacak.

AK Parti Çorum Milletvekili ve MKYK Üyesi Ahmet Sami Ceylan, lisanslı depo inşaatını ziyaret ederek, çalışmalar hakkında Ticaret Borsası Başkanı Naki Özkubat ve Meclis Başkanı Yılmaz Kaya'dan bilgi aldı. Lisanslı depo projesinin göreve geldiklerinde hedef projelerden birisi olduğunu hatırlatan Ticaret Borsası Başkanı Özkubat, Çorum'da lisanslı depoculuğun olması gerektiğini, bu konuda yaptıkları çalışmaların da meyvesini verdiğini ifade etti. Lisanslı deponun 30 bin ton kapasiteye sahip olduğunu dile getiren Özkubat, "Çorum'a kazandırılan depomuzun nakliyecimize, çiftçilerimizin hububat sezonunda ürünlerini daha iyi fiyata satmasına, ayrıca bu ürünü kullanan sanayicimizin ürün sanki kendi deposundaymış gibi bir güvenceyle çalışacak ve stok maliyetinden kurtulacak" dedi.

Lisanslı depoculuğun bir sonraki adımı olan e-Elektronik Ürün Senedi (ELÜS) sistemi ile yatırımlarını değerlendirmek isteyenlerin Ticaret Borsası'na üye olması gerektiğini kaydeden Özkubat, "Üyelik aidatı yoktur. İstedikleri an ELÜS sisteminden yaz sezonunda ürün alıp, kış sezonunda satabilirler. Faizsiz bir kazançtır. Vergiden muaftır. Çorumluların ELÜS sistemine üye olmalarını istiyorum. Herkese katkı sunacağına inanıyorum" ifadelerini kullandı.

30 bin tonluk lisanslı deponun yaklaşık 16 ila 18 milyon TL'ye mal olacağını anlatan Özkubat, "Temmuz ayının sonuna kadar depomuzu faaliyete geçireceğiz. Hedefimiz bu yıl lisanslı depomuzu kullanmaktır. Yoğun ve hummalı bir çalışma var. Korona virüs nedeniyle aksama oldu. Bu aksamalar olmasaydı bir adım daha önde olacaktık. Hedefimizden şaşmadık. Yolumuza devam ediyorum. Ayrıca bir diğer hedefimiz de lisanslı depo kapasitemizi önümüzdeki yıllarda 100 bin tona çıkarmak" diye konuştu.

Çorum'da daha önce 10 bin ton kapasiteli depo bulunduğunu hatırlatan Milletvekili Ahmet Sami Ceylan da, bu deponun zamanla ihtiyaçlara cevap vermemesi üzerine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayelerinde Çorum'da yeni bir depo kazandırılması için çalışma başlatıldığını söyledi. İnşaat çalışmalarının kısa sürede tamamlanarak depoyu hizmete almayı planladıklarını dile getiren Ceylan, yatırımın bölgedeki çiftçi, sanayici ve tüccarlara hayırlı olması temennisinde bulundu.

İncelemelere Tarım ve Orman İl Müdürü Orhan Sarı, AK Parti Çorum İl Başkanı Yusuf Ahlatcı ve Ziraat Odası Başkanı Mehmet Sayan da katıldı.

(Bülent Özkaleli - Muhammed Muttalip Yalçın/İHA)

Kaynak: İHA

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