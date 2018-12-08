Cıbıltepe'de Meşaleli Kayak Gösterisi

Türkiye'nin önemli kayak merkezlerinden Kars'ın Sarıkamış ilçesindeki Cıbıltepe'de kayak sezonu, meşaleli kayak gösterisi ile başladı.

Sarıçam ormanları, kristal karı ve uzun pistleriyle öne çıkan 2 bin 634 rakımlı Cıbıltepe Kayak Merkezi'nde, yeni kayak sezonunun bugün açılması nedeniyle sporcular meşaleli kayak gösterisi yaptı.

Kar kalınlığının 60 santimetreye ulaştığı ve çığ tehlikesinin olmaması sebebiyle kayak tutkunlarına önemli avantajlar sunan Cıbıltepe'deki meşaleli kayak gösterisi, izleyenlerden büyük beğeni topladı.

Kayak hocası Tarkan Usta, gazetecilere yaptığı açıklamada, Cıbıltepe'de kayak sezonunun açılması dolayısıyla kayakçılar ile meşaleli gösteri yaptıklarını ifade etti.

Cıbıltepe'deki doğal güzellikleri misafirlerine sunmaya çalıştıklarını anlatan Usta, şunları kaydetti:

"Türkiye'nin en doğal kayak merkezlerinden birisi Cıbıltepe. Buradaki güzellikleri misafirlerimizle paylaşmaya çalıştık. Yeni gelecek misafirlerimiz için her şey en iyi şekilde hazırlandı. Bu kış herkes için çok güzel olacak."