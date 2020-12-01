CHP TBMM Grup Toplantısı
01.12.2020 16:10 | Son Güncelleme: 01.12.2020 16:15
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun salona gelmesi Salondaki katılımcılar CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun kürsüde konuşması TBMM - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin TBMM grup toplantısına katıldı.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun salona gelmesi
Salondaki katılımcılar
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun kürsüde konuşması
TBMM - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin TBMM grup toplantısına katıldı.(Detaylar)
Kaynak: Anadolu Ajansı / Hüseyin Bardakcı