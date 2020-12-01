CHP TBMM Grup Toplantısı
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CHP TBMM Grup Toplantısı

01.12.2020 16:10 | Son Güncelleme: 01.12.2020 16:15

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun salona gelmesi Salondaki katılımcılar CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun kürsüde konuşması TBMM - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin TBMM grup toplantısına katıldı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun salona gelmesi

Salondaki katılımcılar

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun kürsüde konuşması

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TBMM - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin TBMM grup toplantısına katıldı.(Detaylar)

CHP TBMM Grup Toplantısı
CHP TBMM Grup Toplantısı
CHP TBMM Grup Toplantısı
CHP TBMM Grup Toplantısı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hüseyin Bardakcı

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