CHP'liler AK Parti döneminde satılan yerlerin listesini açınca AK Partililer salonu terk etti

Eskişehir Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt başkanlığında belediyenin kasım ayı meclis toplantısı yapıldı. Toplantıya CHP'li ve AK Partili meclis üyeleri, LÖSEV'e destek ve lösemi farkındalığı için turuncu maske ve kurdelelerle toplantıya katıldı. Sosyal mesafe kurallarına uygun şekilde gerçekleşen meclis oturumunda 3 konu gündeme geldi.

Sözcü'de yer alan habere göre, Türkiye'de eğitim alanında yaşanan sıkıntılar hakkında konuşma yapan CHP'li meclis üyesi Kadir Kodak daha sonra 19 yıllık AK Parti iktidarında satılan vatan topraklarını belirten 17 sayfa ve 229 satırdan oluşan bir liste açtı.

AK PARTİLİLER SALONU TERK ETTİ

Açılan listeye tepki gösteren AK Partili meclis üyeleri toplantı salonunu terk etti. CHP'li meclis üyesi Kadir Kodak ise konuşmasına devam ederek, "Bu liste 2002 yılından bu yana satılan şeker fabrikalarının, limanların, elektrik santrallerinin, maden sahalarının, tesislerin, taşınmazların, kısaca satılan 300 metrekare vatan toprağının listesidir" dedi. CHP'li Meclis Üyesi Serdar Aksoy ve Sibel Yeşildal da CHP döneminde kurulan fabrikaların, demiryollarının, bankaların, limanların isimlerinin olduğu 12 sayfalık ve 208 satırlık liste açtı.

"AK PARTİLİLER OLSA DA OLMASA DA BİZ SORUNLARI DİLE GETİRECEĞİZ"

AK Partili meclis üyelerinin toplantıyı terk etmesinin demokrasiye aykırı olduğunu ifade eden Başkan Kurt, "İddiada bulunacaksınız. Karşısında da savunma yapılacak. Bunu da dinleyeceksiniz. Dinlemek işin nezaketidir, demokrasinin temelidir. Maalesef arkadaşlarımızın bu konudaki tavrının doğru olmadığını düşünüyorum. Bizim sadece AK Parti meclis üyeleriyle muhatap olmamız söz konusu değil. Burası belediye meclisi toplantısıdır. Belediye meclisinde konuşulan kentin tamamını ilgilendirir. Biz de kente konuşuyoruz zaten. AK Partili arkadaşlar gelse de gelmese de biz bu sorunları dile getirmek zorundayız" dedi.

"CHP GRUBU LİSTE ŞOVU YAPMAYA KALKINCA OTURUMU TERK ETTİK"

AK Partililerin salonu terk etmesinin ardından AK Parti Grup Başkanvekili Murat Özcan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla mecliste liste şovu yaptıklarını belirtti. Özcan, "Bugün Odunpazarı Meclisinde CHP grubu AK Parti hükümetlerinin sattığı 300 bin metrekare vatan toprağı diye bir liste şovu yapmaya kalkınca, oturumu terk etmek zorunda kaldık. Bugün mecliste 150 dönüm vatan toprağını satmak için yetki aldı!!!! Üsluba bakar mısınız? Yazıklar olsun" paylaşımında bulundu.

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