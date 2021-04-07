CHP'li Sütlü: "Yarattığınız karanlıkta kadınların hayatlarından başka kaybedecek bir şeyi kalmadı"
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CHP'li Sütlü: "Yarattığınız karanlıkta kadınların hayatlarından başka kaybedecek bir şeyi kalmadı"

Anadolu Ajansı / İsmail Çimen - Haberler | Politika
CHP'li Sütlü: 'Yarattığınız karanlıkta kadınların hayatlarından başka kaybedecek bir şeyi kalmadı'

CHP İstanbul Milletvekili Saliha Sera Kadıgil Sütlü, Türkiye'nin İstanbul Sözleşmesi'nden çekilme kararı sonrasında kadına yönelik şiddetin devam ettiğini belirterek, "Yarattığınız karanlıkta kadınların hayatlarından başka kaybedecek bir şeyi kalmadı.

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CHP İstanbul Milletvekili Saliha Sera Kadıgil Sütlü, Türkiye'nin İstanbul Sözleşmesi'nden çekilme kararı sonrasında kadına yönelik şiddetin devam ettiğini belirterek, "Yarattığınız karanlıkta kadınların hayatlarından başka kaybedecek bir şeyi kalmadı." dedi.

Sütlü, CHP'li bazı kadın milletvekilleriyle Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Türkiye'nin, İstanbul Sözleşmesi'nden çekildiğini duyurmasının ardından 18 gün geçtiğini, bu süreçte öğrenebildikleri kadarıyla 10 kadının yaşamını yitirdiğini söyledi.

Yaşanan sorunların irdelenmesi için TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonunun (KEFEK) acilen toplanmasını talep ettiklerini anımsatan Sütlü, "KEFEK, bugün toplanmayacaksa neden var? Biz 'İstanbul Sözleşmesi' dedikçe 'millet aç' diye cevap verenler şunu iyi bilsinler ki bugün millet açsa, bugün dolar 8.5 liraysa tam da 'bir gecede uluslararası bir sözleşmeden çekilebilirim' sanan tek adam rejimi yüzündendir. Buna karşı durmak sadece kadınların değil, tüm toplumun görevidir." diye konuştu.

CHP İstanbul Milletvekili Sütlü, kadınların hayatlarına kastedenlerin, Türkiye'nin, İstanbul Sözleşmesi'nden çekilmesi kararıyla artık daha cesur olduklarını öne sürdü.

Sütlü, "Hiçbir hakkımızı gece yarısı hezeyanlarına terk etmeyeceğiz. Yarattığınız karanlıkta kadınların hayatlarından başka kaybedecek bir şeyi kalmadı. Hayatlarımızı sonuna kadar savunacağız. Hayatlarımızı istediğimiz gibi yaşayacağız. Bilin ki kadın düşmanları gidecek, İstanbul Sözleşmesi kalacak." ifadesini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İsmail Çimen

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