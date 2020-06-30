CHP'li Şahin, Balıkesir Devlet Hastanesinin tekrar "güçlü" hale getirilmesini istedi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

CHP'li Şahin, Balıkesir Devlet Hastanesinin tekrar "güçlü" hale getirilmesini istedi

CHP Balıkesir Milletvekili Fikret Şahin, Balıkesir halkının şehirdeki devlet hastanesini eskisi gibi güçlü bir hastane olarak görmek isteğini belirterek, Sağlık Bakanlığından gerekli adımların atılmasını talep etti.

CHP'li Şahin, Balıkesir Devlet Hastanesinin tekrar
30.06.2020 11:55 | Son Güncelleme: 30.06.2020 12:32

CHP Balıkesir Milletvekili Fikret Şahin, Balıkesir halkının şehirdeki devlet hastanesini eskisi gibi güçlü bir hastane olarak görmek isteğini belirterek, Sağlık Bakanlığından gerekli adımların atılmasını talep etti.

Şahin, Mecliste düzenlediği basın toplantısında, kamu-özel iş birliği modeliyle yapılan şehir hastaneleri hizmete açılırken pek çok kamu hastanesinin kapatıldığını söyledi.

Bu yıl başına kadar 10 şehir hastanesinin hizmete girmesiyle en az 21 kamu hastanesinin kapatıldığını ifade eden Şahin, şehir hastaneleriyle kazanılan 13 bin 423 yatak varken, kapatılan hastanelerle 11 bin 392 yatağın kaybedildiğini öne sürdü.

Balıkesir'de 2017'de şehir hastanesi açılırken 125 yıldır vatandaşlara hizmet veren "A" sınıfı Balıkesir Devlet Hastanesinin "B" sınıfına geriletildiğini ve 600 yataktan 260 yatağa düşürüldüğünü dile getiren Şahin, ihtiyaca binaen 400 yatağa çıkartılmasına rağmen hizmetin 260 yataklı hastane şeklinde olduğunu söyledi.

Şahin, hastanenin personel eksikliği bulunduğunu dile getirerek, bölge insanının devlet hastanesini eskisi gibi güçlü bir hastane olarak görmek istediğini belirtti. Şahin,Sağlık Bakanlığının 2018 yatırım programına Balıkesir Devlet Hastanesine 400 yataklı ek bina yapılmasını koyduğunu fakat hiçbir şey gerçekleştirilmediğini öne sürdü.

Balıkesir Devlet Hastanesi ek bina inşaatına bir an önce başlanmasını isteyen Şahin, hastanenin A2 sınıfı hastane olmasını istedi.

Şahin, Balıkesir merkez havaalanı terminalinin de halen açılmadığı belirterek, terminal binasının açılması talebinde bulundu.

Sağanak yağış ve dolu nedeniyle ekili tarım alanlarının da zarar gördüğünü bildiren Şahin, Balıkesirli çiftçilerin zararlarının karşılanması için çalışma yapılması gerektiğini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

Manşet

Haberler

Genç oyuncu transferine yönelen Beşiktaş, Jorel Eto'o Beh Nguema'yı denemeye aldı Haber
Genç oyuncu transferine yönelen Beşiktaş, Jorel Eto'o Beh Nguema'yı denemeye aldı
Van'da nöbet değişimine giden araca düzenlenen EYP'li saldırıda bir güvenlik korucusu yaralandı Haber
Van'da nöbet değişimine giden araca düzenlenen EYP'li saldırıda bir güvenlik korucusu yaralandı
İzmirli gazeteci, yetiştirdiği boynuzlu horoza sayısız teklif gelmesine rağmen satmıyor Haber
İzmirli gazeteci, yetiştirdiği boynuzlu horoza sayısız teklif gelmesine rağmen satmıyor
Ülke tarihinin en büyük operasyonunda dehşet verici kareler! Kılıç, tüfek ne ararsanız var Haber
Ülke tarihinin en büyük operasyonunda dehşet verici kareler! Kılıç, tüfek ne ararsanız var
Kanal İstanbul'da imar planlarına ilişkin 3 etap onaylandı, ulaşım güzergahları belirlendi Haber
Kanal İstanbul'da imar planlarına ilişkin 3 etap onaylandı, ulaşım güzergahları belirlendi
ABD Senatosu, Savunma Bakanlığı'na Türkiye'nin elindeki S-400 sistemini satın alma yetkisi verdi Haber
ABD Senatosu, Savunma Bakanlığı'na Türkiye'nin elindeki S-400 sistemini satın alma yetkisi verdi
Astronotların eğitimi için geliştirilen 'uzay kokusu' parfüm oldu
Astronotların eğitimi için geliştirilen "uzay kokusu" parfüm oldu
Yunanistan, Türkiye ile sınır kapılarını 1 Temmuz'dan itibaren açıyor
Yunanistan, Türkiye ile sınır kapılarını 1 Temmuz'dan itibaren açıyor
Arazi anlaşmazlığı kavgasında polis memuru hayatını kaybetti
Arazi anlaşmazlığı kavgasında polis memuru hayatını kaybetti
Fazla kilo şikayetiyle hastaneye giden şahsın karnından futbol topu büyüklüğünde ur çıktı
Fazla kilo şikayetiyle hastaneye giden şahsın karnından futbol topu büyüklüğünde ur çıktı
Arkadaşına ev taşımaya giden kişi, gizli kuyuya düştü
Arkadaşına ev taşımaya giden kişi, gizli kuyuya düştü
Çırağan'ı karıştıran asansörde taciz iddiası! Genç kadın şikayetçi oldu, karşı taraf 'yanlışlıkla' dedi
Çırağan'ı karıştıran asansörde taciz iddiası! Genç kadın şikayetçi oldu, karşı taraf "yanlışlıkla" dedi
Zorla evlendirilmek istenen kız, nikah salonuna yapılan polis baskınıyla kurtarıldı
Zorla evlendirilmek istenen kız, nikah salonuna yapılan polis baskınıyla kurtarıldı
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde değişim beklentisi! Birleştirilen 2 bakanlık yeniden ayrılıyor
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde değişim beklentisi! Birleştirilen 2 bakanlık yeniden ayrılıyor
Yarasa mı, pangolin mi? Koronavirüsün kaynağına ilişkin tartışmalar sona erecek
Yarasa mı, pangolin mi? Koronavirüsün kaynağına ilişkin tartışmalar sona erecek
Ebru Polat, İsmail YK'nin 'Bomba Bomba' şarkısında dans ederken kendinden geçti
Ebru Polat, İsmail YK'nin "Bomba Bomba" şarkısında dans ederken kendinden geçti
Messi, teknik direktör Quique Setien ve yardımcısını yok saydı
Messi, teknik direktör Quique Setien ve yardımcısını yok saydı
Teknede yoga yapan Zeynep Tokuş, bacak hareketiyle ağızları açık bıraktı
Teknede yoga yapan Zeynep Tokuş, bacak hareketiyle ağızları açık bıraktı
Almanya'da 2 yaşındaki kız çocuğu parktan kaçırılırken son anda kurtarıldı
Almanya'da 2 yaşındaki kız çocuğu parktan kaçırılırken son anda kurtarıldı
Ebru Şallı, vefat eden 9 yaşındaki oğluyla çekilen fotoğrafını paylaştı: Seni çok özledim ponçiğim
Ebru Şallı, vefat eden 9 yaşındaki oğluyla çekilen fotoğrafını paylaştı: Seni çok özledim ponçiğim
Gündemi sarsacak iddia: Abdullah Gül, Cumhurbaşkanı adayı olmayı amaçlıyor
Gündemi sarsacak iddia: Abdullah Gül, Cumhurbaşkanı adayı olmayı amaçlıyor
Sivil polis aracına çarpan ehliyetsiz sürücü, 'Polis çağırmayın' teklifinde bulundu
Sivil polis aracına çarpan ehliyetsiz sürücü, "Polis çağırmayın" teklifinde bulundu
Eminönü'nde hayrete düşüren olay! Kimseyi umursamayan kadın çırılçıplak denize girdi
Eminönü'nde hayrete düşüren olay! Kimseyi umursamayan kadın çırılçıplak denize girdi
Barcelona'da teknik direktör Setien ve futbolcular soyunma odasında tartıştı
Barcelona'da teknik direktör Setien ve futbolcular soyunma odasında tartıştı
Ses kayıtlarına ulaşan Acun Ilıcalı, Sercan ve Nisa olayını çözdü: Nisa'nın olumlu bir duygusu yok
Ses kayıtlarına ulaşan Acun Ilıcalı, Sercan ve Nisa olayını çözdü: Nisa'nın olumlu bir duygusu yok
CHP, internet medyası çalışanlarına basın kartı verilmesi için Meclis'e kanun teklifi sundu
CHP, internet medyası çalışanlarına basın kartı verilmesi için Meclis'e kanun teklifi sundu
Telefon kayıtları ifşalanan Trump, Erdoğan'la görüşmesinde Angela Merkel'e hakaret etmiş: Salak
Telefon kayıtları ifşalanan Trump, Erdoğan'la görüşmesinde Angela Merkel'e hakaret etmiş: Salak
Napoli, Cengiz Ünder için Roma ile masaya oturdu
Napoli, Cengiz Ünder için Roma ile masaya oturdu
'Kendi yatağımda aldatıldım' diyen Merve Bayraktar, Ufuk Bayraktar'ın başka kadınlarla konuşmalarını ifşa etti
"Kendi yatağımda aldatıldım" diyen Merve Bayraktar, Ufuk Bayraktar'ın başka kadınlarla konuşmalarını ifşa etti
Trenin çarptığı motosiklet sürücüsü feci şekilde can verdi
Trenin çarptığı motosiklet sürücüsü feci şekilde can verdi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Tunç Soyer Fuat Oktay Donald Trump Özlem Zengin Adil Karaismailoğlu
Magazin Cem Yılmaz Oğuzhan Koç Şeyma Subaşı İbrahim Tatlıses
Spor Okan Buruk Fatih Terim Bülent Uygun Ahmet Ağaoğlu Hikmet Karaman
Daha Fazla Çocuk Karar Milli Temmuz
Şu an buradasınız: CHP'li Şahin, Balıkesir Devlet Hastanesinin tekrar "güçlü" hale getirilmesini istedi - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 30.6.2020 12:32:13. #1.14#
title