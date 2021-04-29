CHP'li Kasap, kamu özel iş birliği sözleşmesi ödemelerinin salgın döneminde ertelenmesini istedi
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CHP'li Kasap, kamu özel iş birliği sözleşmesi ödemelerinin salgın döneminde ertelenmesini istedi

CHP'li Kasap, kamu özel iş birliği sözleşmesi ödemelerinin salgın döneminde ertelenmesini istedi
Anadolu Ajansı / İsmail Çimen - Haberler | Politika

CHP Kütahya Milletvekili Ali Fazıl Kasap, kamu özel iş birliği sözleşmesi ödemelerinin, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını döneminde ertelenmesini talep etti.

CHP Kütahya Milletvekili Ali Fazıl Kasap, kamu özel iş birliği sözleşmesi ödemelerinin, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını döneminde ertelenmesini talep etti.

Kasap, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, aşılama çalışmalarına geç kalınmasından ötürü dün iki Meclis çalışanının, Kovid-19 nedeniyle vefat ettiğini ve bunun üzüntüsünü yaşadığını söyledi.

Seçim bölgesi Kütahya'da aşı için randevu almak isteyen bir vatandaşa ise randevunun Bilecik Devlet Hastanesinden verildiğini ileri süren Kasap, salgın döneminde geç alınmış kararlar nedeniyle olumsuz birçok olay ile yüz yüze gelindiğini belirtti.

Kamu özel iş birliği sözleşmesi ödemelerine de değinen Kasap, şunları kaydetti:

"Dünya ülkeleri, vatandaşının refahı için salgın döneminde 400-500 milyar dolar para harcarken, Türkiye 6 milyar lirada kaldı. Türkiye, mücbir sebep uygulamalarını halk lehine yapmadı. Milletlerarası Ticaret Odası 2020 yılının mart ayında pandemiyi mücbir sebep kabul etti ve dedi ki '120 günü geçen ve önlenemeyen salgın durumunda kamu-özel iş birliği sözleşmelerini askıya alabilirsiniz'. Kamu özel iş birliği sözleşmesi ödemelerinin pandemi döneminde ertelenmesi gerekir.

Bu uygulamayı Zafer Havalimanı için değerlendirecek olursak sözleşmeyi 2044 değil de 2045'e erteleyebilirsiniz. Bir yılsa bir, iki yılsa iki yıl sözleşmeyi erteleyebilirsiniz. Burada geçen sene için 18.5 milyar lira, önümüzdeki yıl için verilmesi zorunlu olan 31 milyar lirayı vermeyebilirsiniz. Bu paraları halka dağıtabilirdiniz. Sıfır faizle bir para edinmiş oluyordunuz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / İsmail Çimen

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