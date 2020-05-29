HABER SON DAKİKA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
Canlı Borsa Finans Ekonomi Haberler Yazarlar Borsa Döviz Altın Kripto Paralar Faiz Dış Piyasalar Akaryakıt

CHP'li Erdoğdu'dan büyüme verilerine ilişkin değerlendirme Açıklaması

CHP Genel Başkan Yardımcısı Aykut Erdoğdu, yılın ilk çeyreğindeki büyüme verileriyle ilgili, "Büyüyen ekonomi değil. Devlet harcamaları, özel tüketim ve cari açık ile işsizlik büyüdü.

CHP'li Erdoğdu'dan büyüme verilerine ilişkin değerlendirme Açıklaması
29.05.2020 16:17 | Son Güncelleme: 29.05.2020 16:17

CHP Genel Başkan Yardımcısı Aykut Erdoğdu, yılın ilk çeyreğindeki büyüme verileriyle ilgili, "Büyüyen ekonomi değil. Devlet harcamaları, özel tüketim ve cari açık ile işsizlik büyüdü." ifadesini kullandı.

Erdoğdu, yaptığı yazılı açıklamada, bugün açıklanan büyüme rakamlarına ilişkin değerlendirmede bulundu.

Geçen yılın ilk çeyreğinde Türkiye ekonomisinin 2018 yılının ilk çeyreğine göre yüzde 2,9 daraldığını, bu daralmanın bu yılın ilk çeyreğinde ekonomik değerin daha yüksek hızda büyümesine neden olduğunu ileri süren Erdoğdu, "Örneğin 2018'in ilk çeyreğinde Türkiye ekonomisinin büyüklüğünü 100 kabul edersek, 2019'un ilk çeyreğinde bu büyüklük 97'ye gerilemişti. Bugün açıklanan yüzde 4,5'lik büyüme geçtiğimiz yıl 97 olarak varsaydığımız GSYH'nin 101,5'e çıkması anlamına geliyor." değerlendirmesini yaptı.

Kredi büyümesinin özel tüketimi artırırken devletin harcamalarını da artırdığını belirten Erdoğdu, net ihracatın ise büyümeyi aşağıya çekmeye devam ettiğini bildirdi.

Yılın ilk çeyreğinde ekonominin değil, baz etkisinin büyüdüğünü ileri süren Erdoğdu, şöyle devam etti:

"Baz etkisinin yanı sıra hem devlet hem özel tüketim artışının da etkisi büyük oldu. Bu dönemde kredi büyümesi özel tüketimi artırırken kamunun da harcamaları arttı. Özel tüketim yaklaşık yüzde 7'den yüzde 5'e yavaşlarken, bir önceki çeyrekte yüzde 2,7 artan kamu harcamalarının bu çeyrekte yüzde 6'ya yükseldiğini görmekteyiz. Böylece tüketim büyümeye 4 puan katkı sağlarken bunun 3 puanı özel tüketimden geldi. Kısacası büyüyen ekonomi değil. Devlet harcamaları, özel tüketim ve cari açık ile işsizlik büyüdü."

Cari denge tekrar açık vermeye ve genişlemeye başlarken net ihracatın büyümeyi aşağıya çekmeye devam ettiğini savunan Erdoğdu, "Son altı çeyrektir azalan ihracat 2020 yılının ilk çeyreğinde yüzde 1 daraldı. Böylece geçtiğimiz yılın son çeyreğinde büyümeyi 4,7 yüzde puan aşağıya çeken ihracat, bu çeyrekte 4,3 yüzde puan aşağıya çekti." ifadesini kullandı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının mart ayının ortasından itibaren ekonomik faaliyetleri ciddi şekilde etkilediğini vurgulayan Erdoğdu, şunları kaydetti:

"Salgının ekonomideki etkisi çok büyük ama 2020'nin ilk çeyreğindeki etkilediği dönem ise çok kısa. Bunun etkileri önümüzdeki çeyrekte ortaya çıkacak. Zaten öncü göstergeler yılın ikinci çeyreğinde çok sert bir ekonomik daralmanın gelmekte olduğunu söylüyor. Özellikle nisan ve mayıs ayına ilişkin sanayi, ticaret ve dış ticaret rakamları bunun işaretlerini veriyor. Buna yükselecek olan işsizliği ve talepteki azalışı da eklemek gerekiyor."

Kaynak: AA

Ekonomi Manşet

Haberler

Devlet korumasından yararlanan 1.343 genç, kamuda kadroya alınacak Ekonomi
Devlet korumasından yararlanan 1.343 genç, kamuda kadroya alınacak
Yeğenine yaptığı hediye çok beğenilince mimarlığı bırakıp bu işe girdi! Tanesini 3 bin liraya satıyor Ekonomi
Yeğenine yaptığı hediye çok beğenilince mimarlığı bırakıp bu işe girdi! Tanesini 3 bin liraya satıyor
Dış ticaret açığı Nisan'da 2,73 milyar dolar artarak 4,56 milyar dolar oldu Ekonomi
Dış ticaret açığı Nisan'da 2,73 milyar dolar artarak 4,56 milyar dolar oldu
Koronavirüs salgınında büyük gelir kaybı yaşayan İBB, 157 adet son model araç alacak Ekonomi
Koronavirüs salgınında büyük gelir kaybı yaşayan İBB, 157 adet son model araç alacak
Çorumlu çiftçinin bulduğu Türkiye'nin üçüncü büyük gök taşı satışa çıkarıldı Ekonomi
Çorumlu çiftçinin bulduğu Türkiye'nin üçüncü büyük gök taşı satışa çıkarıldı
Vatandaşın cebi rahatlayacak! Kamu bankaları bugün 3'lü kredi paketi açıklayacak Ekonomi
Vatandaşın cebi rahatlayacak! Kamu bankaları bugün 3'lü kredi paketi açıklayacak
Altın alımına getirilen yüzde 1'lik vergi kuyumcudan yapılan alışverişi kapsamıyor
Altın alımına getirilen yüzde 1'lik vergi kuyumcudan yapılan alışverişi kapsamıyor
Rus milyarderler koronavirüs salgınından kurtulmak için Avrupa sahillerine kaçıyor
Rus milyarderler koronavirüs salgınından kurtulmak için Avrupa sahillerine kaçıyor
Sıfır aldığı aracı ekspertize götürünce ön kaputun cıvatalarının sök-tak olduğunu öğrendi
Sıfır aldığı aracı ekspertize götürünce ön kaputun cıvatalarının sök-tak olduğunu öğrendi
Otomotiv devi Renault, tasarruf yapmak için 15 bin kişiyi işten çıkaracak
Otomotiv devi Renault, tasarruf yapmak için 15 bin kişiyi işten çıkaracak
Dünyadaki fiziki altınların dörtte biri New York Merkez Bankası'nın kasasında saklanıyor
Dünyadaki fiziki altınların dörtte biri New York Merkez Bankası'nın kasasında saklanıyor
Poyraz nedeniyle narenciye ağaçlarındaki meyveler döküldü, fiyatlar bu yıl cep yakacak
Poyraz nedeniyle narenciye ağaçlarındaki meyveler döküldü, fiyatlar bu yıl cep yakacak
İsveç'te Satra Brunn köyü şifalı suları sebebiyle tam 7 milyon dolara satılıyor
İsveç'te Satra Brunn köyü şifalı suları sebebiyle tam 7 milyon dolara satılıyor
Son Dakika: Türkiye ekonomisi yılın ilk çeyreğinde yüzde 4,5 büyüdü
Son Dakika: Türkiye ekonomisi yılın ilk çeyreğinde yüzde 4,5 büyüdü
Kilosu 5 bin lirayı bulunca arıcılar propolis üretimine yöneldi
Kilosu 5 bin lirayı bulunca arıcılar propolis üretimine yöneldi
Yükselişe geçen altının gram fiyatı 378,5 liradan işlem görüyor
Yükselişe geçen altının gram fiyatı 378,5 liradan işlem görüyor
Yükselişini sürdüren dolar 6,82'den işlem görüyor
Yükselişini sürdüren dolar 6,82'den işlem görüyor
Normalleşme süreciyle birlikte İstanbul'da eczanelerin de çalışma saatleri değişti
Normalleşme süreciyle birlikte İstanbul'da eczanelerin de çalışma saatleri değişti
Türkiye büyümede Avrupa ülkelerine fark attı
Türkiye büyümede Avrupa ülkelerine fark attı
Havacılık devi Boeing, koronavirüs salgınında 6.770 kişiyi işten çıkardı
Havacılık devi Boeing, koronavirüs salgınında 6.770 kişiyi işten çıkardı
Çorumlu çiftçi tarlasında bulduğu Türkiye'nin en büyük üçüncü gök taşını satmak için değerinde teklif bekliyor
Çorumlu çiftçi tarlasında bulduğu Türkiye'nin en büyük üçüncü gök taşını satmak için değerinde teklif bekliyor
Koronavirüs tedbirleri kapsamında kapatılan restoran ve kafeler 1 Haziran'da açılacak
Koronavirüs tedbirleri kapsamında kapatılan restoran ve kafeler 1 Haziran'da açılacak
Türkiye çay ihracatından yılın ilk dört ayında 5,2 milyon dolar kazandı
Türkiye çay ihracatından yılın ilk dört ayında 5,2 milyon dolar kazandı
Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu, fırsatçılık ve stokçuluğun önüne geçmek için göreve başlıyor
Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu, fırsatçılık ve stokçuluğun önüne geçmek için göreve başlıyor
Çankaya, Şenkaya ve Bingöl belediyelerine 98 zabıta memuru alınacak
Çankaya, Şenkaya ve Bingöl belediyelerine 98 zabıta memuru alınacak
Milyonlarca araç sahibini ilgilendiren trafik sigortasında zam oranı yarı yarı azaldı
Milyonlarca araç sahibini ilgilendiren trafik sigortasında zam oranı yarı yarı azaldı
Güne yükselişle başlayan dolar 6,81'den işlem görüyor
Güne yükselişle başlayan dolar 6,81'den işlem görüyor
THY, koronavirüs nedeniyle ilk çeyrekte 2 milyar 23 milyon TL zarar etti
THY, koronavirüs nedeniyle ilk çeyrekte 2 milyar 23 milyon TL zarar etti
İngiliz hava yolu şirketi EasyJet 4 bin 500 kişiyi işten çıkaracak
İngiliz hava yolu şirketi EasyJet 4 bin 500 kişiyi işten çıkaracak
Karantina döneminde vatandaş 48 ton altın aldı
Karantina döneminde vatandaş 48 ton altın aldı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Hulusi Akar Ekrem İmamoğlu Mustafa Destici Ahmet Davutoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin İrem Derici Ayça Varlıer Demet Akalın Yeliz Yeşilmen
Spor Ali Koç Can Bartu Caner Erkin Nihat Özdemir Emre Belözoğlu
Daha Fazla Kaza Kadın Haziran Fenerbahçe
Şu an buradasınız: CHP'li Erdoğdu'dan büyüme verilerine ilişkin değerlendirme Açıklaması - Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 29.5.2020 16:20:37. #1.14#
title