CHP'li Berberoğlu'nun avukatlarından fezleke itirazı

Anayasa Mahkemesi'nin (AYM) hak ihlali hükmü sonrası mahkemece yeniden yargılama kararı verilen CHP'li Enis Berberoğlu'nun avukatları, 3 ayrı suçtan hazırlanıp TBMM'ye gönderilen fezlekeye itiraz etti.

Enis Berberoğlu'nun avukatları Murat Ergün ve Yiğit Acar, İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesine itiraz dilekçesi sundu.

Dilekçede, 9 Şubat'ta düzenlenen fezlekenin hukukun temel ilkelerine, aleyhe değiştirme yasağı kuralına, usul-yasaya aykırı olduğu savunuldu.

Fezlekenin keyfilik içerdiği ve Berberoğlu'na karşı husumet görüldüğü ileri sürülen dilekçede, "objektiflikten uzaklaşıldığının ispatı niteliğinde olan fezlekenin iade edilmesi, usul ve yasaya uygun yeni bir fezleke hazırlanması" talep edildi.

Dilekçede, 2016 yılından beri süren yargılamada evrensel hukuk kuralları, anayasal ilkeler, ceza yargılamasının usul ve esasları başta yerel mahkeme olmak üzere birçok defa ihlal edildiği savunularak, "Mevcut yargılama bir bütün olarak yasal temelden yoksun, hukuksuz, adaletin açık bir şekilde reddi yoluyla, adil yargılama hakkının varlığına ve amacına aykırı olarak yürütülmüştür." ifadelerine yer verildi.

Lehe gerçekleşen yargısal işlem sonucunda aleyhe fezleke düzenlenemeyeceği iddia edilen dilekçede, "Anayasa Mahkemesinin hak ihlali kararının bağlayıcılığını kabul eder gibi yapıp, sonrasında kararın gereğini yerine getirmek yerine, Berberoğlu aleyhine işlem doğuracak şekilde bir suç isnadını üç ayrı suç türü ve üç ayrı sevk maddesine bağlayarak fezleke düzenlediği" savunuldu.

Bu durumun hukuk devleti ve hukuki güvenlik ilkelerine "açık ve ağır bir aykırılık" teşkil ettiği savunulan dilekçede, şunlar kaydedildi:

"Anayasa'nın 153. maddesinin altıncı fıkrasına atıfla Anayasa Mahkemesi kararlarının bütün gerçek ve tüzel kişiler ile devlet organlarını bağlayıcılığı da ortadayken, kanunu arkadan dolaşmak amacıyla yazılan fezleke açıkça keyfilik içermektedir. Yargıtay 16. Ceza Dairesi tarafından müvekkil hakkında 5 yıl 10 ay olarak hükmedilen hapis cezasının bir gün fazlasına dahi yeniden yargılama aşamasında hükmedilemeyecektir."

"Sadece gizli belgeleri açıklama suçundan yargılanabilir"

İtiraz dilekçesinde, Berberoğlu'nun sadece Yargıtay'ca onanmış olan TCK'nın 329. maddesinde yer alan "devletin güvenliği veya iç veya dış siyasal yararları bakımından niteliği itibarıyla gizli kalması gereken bilgileri açıklama" suçundan yargılanabileceği ifade edildi.

Enis Berberoğlu açısından tüm sonuçlarıyla ortadan kaldırılan hükmün 5 yıl 10 aylık bir hapis cezası olduğu ve Anayasa Mahkemesi kararıyla birlikte, yeniden yargılama aşamaları ortadan kaldırılan hükümde tesis edilmiş olan cezanın sanık için "kazanılmış hak" niteliğinde sayılması gerektiği belirtilen dilekçede, cezanın türü ve miktarının kazanılmış hak vasfında olduğu anlatıldı.

Dilekçede ayrıca şu ifadelere yer verildi:

"Bu kazanılmış hak, tek suç isnadına bağlı olarak infazı açık cezaevinde gerçekleştirilecek nitelikte bir adi suç iken, 9 Şubat tarihli fezlekeyle üst sınırı 60 yıla dayanan ve üç ayrı suçtan dokunulmazlığın yeniden kaldırılmasını isteyen bir mahkeme talebinin hukuken izahı söz konusu değildir. Türlü bahaneler ve hukuka aykırı tutum, davranışlarla müvekkilimizin temel hak ve özgürlüklerinin yeniden ihlal edilmesine ve 5 yıl boyunca süregelen ihlallerin tekrarlanmasına neden olacak fezlekenin mahkemesine iade edilmesi zorunludur. Anayasa'nın öngördüğü hukuk düzenine karşı koyma anlamına gelen keyfi karar ve işlemlere hiçbir hukuk sisteminde müsaade edilememelidir."

Dilekçede, TBMM Başkanlığı'na sunulmak üzere hazırlanarak Adalet Bakanlığı'na gönderilen ve halihazırda Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü'nde olan fezlekenin iade talebiyle geri istenilmesi gerektiği belirtilerek, İstanbul Milletvekili Berberoğlu hakkında usul ve yasaya uygun bir fezlekenin yeniden düzenlenerek TBMM'ye gönderilmesi talep edildi.

Fezleke

İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından 9 Şubat'ta hazırlanıp TBMM'ye gönderilen fezlekede, şu ifadeler yer bulmuştu:

"Hakkında 'devletin güvenliğine ilişkin gizli kalması gereken bilgileri casusluk maksadıyla açıklama' suçundan yargılama yapılmakta iken milletvekili olması sebebiyle yargılamasının CMK'nin 223/8. maddesi uyarınca durmasına karar verilen sanık Enis Berberoğlu hakkında yargılamaya devam olunmasının, Anayasa'nın 83/2. maddesi uyarınca TBMM'nin adı geçen milletvekili hakkında yasama dokunulmazlığının kaldırılması kararına bağlı olduğu anlaşılmakla, TBMM'nin takdirlerine tevdi olunmak üzere fezleke ve ekindeki dava dosyası sunulmuştur. Gereğinin takdir ve ifası için arz olunur."

Fezlekede, "Mevzuat" başlığı altında Berberoğlu hakkında hazırlanarak TBMM'ye sunulmak üzere Adalet Bakanlığına gönderilen fezlekede yer alan suçlamalar ise şöyle sıralanmıştı:

"Türk Ceza Kanunu'nun 'Devletin güvenliği veya iç veya dış siyasal yararları bakımından, niteliği itibarıyla gizli kalması gereken bilgileri, siyasal veya askeri casusluk maksadıyla temin etmek' suçunu düzenleyen 328 maddesi, 'devletin güvenliği veya iç veya dış siyasal yararları bakımından niteliği itibarıyla gizli kalması gereken bilgileri açıklamak' suçunu düzenleyen 329. maddesi ve 'devletin güvenliği veya iç veya dış siyasal yararları bakımından niteliği itibarıyla gizli kalması gereken bilgileri siyasal veya askeri casusluk maksadıyla açıklamak' suçunu düzenleyen TCK'nın 330 maddesi."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Kaya