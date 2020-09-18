CHP Hatay Milletvekili Mehmet Güzelmansur'un Kovid-19 testi pozitif çıktı
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CHP Hatay Milletvekili Mehmet Güzelmansur'un Kovid-19 testi pozitif çıktı

CHP Hatay Milletvekili Mehmet Güzelmansur, Kovid-19 test sonucunun pozitif çıktığını duyurdu.

CHP Hatay Milletvekili Mehmet Güzelmansur'un Kovid-19 testi pozitif çıktı
18.09.2020 14:01 | Son Güncelleme: 18.09.2020 14:05

CHP Hatay Milletvekili Mehmet Güzelmansur, Kovid-19 test sonucunun pozitif çıktığını duyurdu.

Güzelmansur, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, yaptırdığı Kovid-19 testinin pozitif çıktığını açıkladı.

Şu anda evde dinlendiğini ve sağlık durumunun gayet iyi olduğunu aktaran Güzelmansur, şunları kaydetti:

"Son günlerde Kovid-19 hızla yayılıyor, artan vakalar bunu açıkça gösteriyor. Dikkatli olmaya özen gösterelim. Ayrıca pandeminin ülkemizde görüldüğü ilk günden bu zamana kadar fedakarca mücadele veren tüm sağlık çalışanlarımıza, eczacılarımıza şükranlarımı sunuyor, sağlıklı günlerde tekrar bir araya gelmeyi temenni ediyorum. Bu zor günleri hep birlikte atlatacağız."

Kaynak: AA

AA Editörü - Lale Köklü Karagöz
Lale Köklü Karagöz
AA Editörü
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