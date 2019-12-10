CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç Açıklaması

10.12.2019 23:03 | Son Güncelleme: 10.12.2019 23:08

ANKARA (İHA) – CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, "Darbeyi hatırlatacak her şey Türkiye hafızasından silinmelidir. Darbe masumları katletti suçsuz insanları, gencecik insanları idam sehpasına çıkarmıştır" dedi.



CHP Grup Başkanvekili Özkoç, TBMM'de basın toplantısı düzenledi. Özkoç, Nobel Edebiyat ödülünün Peter Handke'ye verilmesine tepki göstererek, "Soykırıma karşı olan herkes şiddetle kınıyor. Kendi işinizde başarılı olabilirsiniz, iyi bir yazar olabilirseniz ama insan değilseniz, vicdan sahibi değilseniz yüreğiniz mazlumdan yana değilse bunun bir karşılığı yoktur. Nobel Edebiyat ödülü leke almıştır, sahibi Peter Handke'dir" ifadelerini kullandı.



İstanbul'da 10 Aralık tarihinde Beşiktaş-Bursaspor karşılaşması sonrasında patlayan bomba ile 39 polis 44 vatandaşın hayatını kaybettiğini hatırlatan Özkoç, "Yardım parası bir yıl içinde vatandaşa geri döndürülmeliydi uzatma süresi var iki yıl içinde muhakkak halledilmesi gerekiyordu. Aradan geçen sürede toplanan parayı neden şehitlerin yakınlarına vermediniz" diye konuştu.



Özkoç, 15 Temmuz şehitleri için 330 milyon para toplandığını söyleyerek, "Cumhurbaşkanı Yardımcısı 'Merak etmeyin. Şehitlerin parası bizde' diyor. Polislerle ilgili kampanyayla ilgili de merak etmeyin o para da bizde' diyor. 58 milyon. 3 yıl önce bankaya yatırsaydı 76 milyon 876 bin 200 lira olurdu. Bu bütçe şehitler için toplanan paranın üzerine kurulmuş bir bütçe değil midir? Şehitler için toplanan para 464 milyon lira olurdu. Önce vakıf kurdular. Para büyük millet vicdanlı, vatandaşına yardım etmeye çalışıyor ama o parayı verirler mi? 'Önce vakfa vereceğiz, vakıf yıllar içinde bu ailelere yardım edecek' diyor" ifadelerini kullandı.



12 Eylül isim değişikliklerine ilişkin soruya Özkoç, "Darbeyi hatırlatacak her şey Türkiye hafızasından silinmelidir. Darbe masumları katletti suçsuz insanları, gencecik insanları idam sehpasına çıkarmıştır. Yapanların bu ülkenin taşında değil adları, ayak izleri varsa ayak izleri silinmelidir" dedi. - ANKARA

Kaynak: İHA