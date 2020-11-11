CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu Antalya'ya geliyor

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 13 Kasım Cuma günü Antalya'ya gelecek.

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 13 Kasım Cuma günü Antalya'ya gelecek.

Covid-19 nedeniyle Akdeniz Üniversitesi Hastanesinde tedavi görmekte olan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'i ziyaret edecek olan Kılıçdaroğlu, ardından basına kapalı olarak gerçekleşecek programlarında, Kepez'deki muhtarlar ve kanaat önderleriyle bir araya gelecek. Antalyalı turizmcilerle de görüşerek turizmde yaşanan sorunlar ve turizmcilerin beklentileri hakkında değerlendirme yapacak olan Kılıçdaroğlu'nun ziyaretinin, pandemi koşulları nedeniyle kısıtlı katılımla gerçekleşeceği bildirildi. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı