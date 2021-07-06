Kılıçdaroğlu, kız öğrenci yurdunu ziyaret etti

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Mersin Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki Kır Çiçekleri Kız Öğrenci Yurdunu ziyaret etti.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Mersin Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki Kır Çiçekleri Kız Öğrenci Yurdunu ziyaret etti.

Kılıçdaroğlu, Adana Havalimanı'nda parti yetkilileri tarafından karşılandı, daha sonra kara yoluyla Mersin'e geçti.

Burada, Mersin Büyükşehir Belediyesinin, Macit Özcan Spor Kompleksi'nde faaliyete geçirdiği Kır Çiçekleri Kız Öğrenci Yurdunu ziyaret eden Kılıçdaroğlu, çalışmalar hakkında ilgililerden bilgi aldı.

Kılıçdaroğlu, öğretmenleri eşliğinde müzik dinletisi sunan öğrencilerle sohbet edip, hatıra fotoğrafı da çektirdi.

Çalışmalarında başarılar dilediği öğrencilere hitap eden Kılıçdaroğlu, "Hepinizin huzurunda bu güzel tesisi kazandıran Büyükşehir Belediye Başkanı'mıza yürekten teşekkür ediyorum. Sizlere başarılar dilemek benim görevim. Umarım keyifli bir birliktelik yaşarsınız.

Arkadaşlarınız olacak. Onları yaşam boyu unutmayın, dostluklar çok önemli." dedi.

Kılıçdaroğlu'na ziyaretinde CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, CHP Mersin milletvekilleri Ali Mahir Başarır, Alpay Antmen ve Cengiz Gökçel ile Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer de eşlik etti.

Öte yandan bir grup partili, Kılıçdaroğlu'nun Macit Özcan Spor Kompleksine giriş ve çıkışı sırasında meşale yaktı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hakan Can Şahin