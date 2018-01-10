CHP Eskişehir Milletvekili Usluer Açıklaması

CHP Eskişehir Milletvekili Gaye Usluer, Eskişehir'deki Alpu Ovası'nda kurulması planlanan kömürlü termik santrale ilişkin, ÇED raporunun olumlu çıkması halinde suç duyurusunda bulunucağını bildirdi.

Usluer, Mecliste düzenlediği basın toplantısında, çalışan gazeteciler gününü kutlayarak, bugünün yeniden bayram gibi kutlanmasını istediklerini söyledi.

AK Parti'nin çevreye düşman olduğunu savunan Usluer, Eskişehir'de kentin en verimli topraklarının bulunduğu Alpu Ovası'nda bir termik santral kurulacağını aktardı.

Termik santral için yapılan ÇED başvurusunda Alpu Ovasının verimli arazi olmadığı yönünde ibareler bulunduğunu ileri süren Usluer, buranın verimli tarım arazisi niteliği taşıdığını belirtti.

Bu nedenle Alpu Ovası'nda termik santralin kurulmasının imkansız olduğunu iddia eden Usluer, "Başvuruyu yapan özel şirket, ÇED raporunun olumlu olması yönünde yalan beyanda bulunmuş. Bu yalan beyan nedeniyle bundan sonra çıkacak ÇED raporunun olumlu olması durumunda Çevre Bakanlığı da suç işlemiş olacaktır. Biz, bu konuyu takip edeceğiz ve Çevre Bakanlığından ÇED raporu olumlu çıktığı taktirde bununla ilgili suç duyurumuzu gerekli mercilere yapacağız." diye konuştu.

AK Parti Eskişehir milletvekillerine de seslenen Usluer, bu sorunun birlikte çözülmesi gerektiğini kaydetti.