CHP'den "toplu iş sözleşmesi" değerlendirmesi

15.08.2019 17:17

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ağbaba,"Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ve Türk-İş yönetimi arasında yaklaşık 200 bin kamu işçisini ilgilendiren toplu iş sözleşmesi imzalanırken ortaya çıkan sonuç hem sendikalarımız hem de işçilerimiz adına içler acısıdır." dedi.