CHP'den SGK açıklaması

04.09.2019 12:42

CHP Genel Başkan Yardımcısı Lale Karabıyık, "SGK verilerini makyajlamaya yönelik tüm çabalara rağmen Türkiye'de işsizlik ve yoksulluktaki artış durmak bilmiyor. SGK'nin gelir-gider dengesi hızla bozulurken kurum zararı artmaya devam ediyor." ifadesini kullandı.

Karabıyık, yazılı açıklamasında Sosyal Güvenlik Kurumunun (SGK) verilerini değerlendirdi.

Geçen yılın ilk 5 ayında 23 milyar lira olan kurum zararının bu yılın aynı döneminde 35,4 milyar liraya yükseldiğini savunan Karabıyık, kurum zararının bir yılda yüzde 52 arttığını belirtti.

Yılbaşında SGK'nin 48-50 milyar lira açık vermesinin beklendiğini iddia eden Karabıyık, "SGK'ye Hazine'den yapılan yardımlar ise aslan payı. İlk 5 ayda Hazine'den yapılan 71,1 milyar TL'lik yardımın 48,2 milyar lirası SGK'ye. Bu aslan payı yardımlara rağmen sosyal güvenceden yoksun kalan yurttaş sayısı ise 396 bin arttı." değerlendirmesinde bulundu.

Karabıyık, şunları kaydetti:

"SGK verilerini makyajlamaya yönelik tüm çabalara rağmen Türkiye'de işsizlik ve yoksulluktaki artış durmak bilmiyor. SGK'nin gelir-gider dengesi hızla bozulurken kurum zararı artmaya devam ediyor. Hiçbir sosyal güvencesi olmayan, çalışmayan, SGK'den gelir veya aylık almayan vatandaşların sayısı artıyor. Geliri asgari ücretin üçte birinden bile az olduğu için, genel sağlık sigortası devlet tarafından ödenen mutlak yoksul sayısı da bu yılın ilk 5 ayında 396 bin kişi arttı. Yine yılın ilk beş ayında 518 bin 554 kişi işini kaybederek sosyal güvenceden yoksun hale geldi."

Kaynak: AA