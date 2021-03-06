CHP'den kamu ihaleleri için araştırma talebi
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CHP'den kamu ihaleleri için araştırma talebi

06.03.2021 12:59 | Son Güncelleme: 06.03.2021 12:59
CHP'den kamu ihaleleri için araştırma talebi

CHP, kamu ihalelerine ilişkin şartname ve sözleşmelerde, şirketlerden gelen talepler doğrultusunda sonradan yapılan değişiklikler ile ortaya çıkan kamu zararlarının belirlenebilmesi amacıyla Meclis araştırması istedi.

CHP, kamu ihalelerine ilişkin şartname ve sözleşmelerde, şirketlerden gelen talepler doğrultusunda sonradan yapılan değişiklikler ile ortaya çıkan kamu zararlarının belirlenebilmesi amacıyla Meclis araştırması istedi.

CHP Grup Başkanvekilleri Engin Altay, Özgür Özel ve Engin Özkoç imzasıyla TBMM Başkanlığı'na sunulan araştırma önergesinin gerekçesinde, kamu ihalelerine ilişkin şartname ve sözleşmelerde bulunmayan indirim, tahsis, vergi teşviki, erteleme gibi uygulamaların ihale sonrasında devreye sokulduğu iddia edildi. Bu durum karşısında tam rekabetin önlendiği ve kamu zararına sebebiyet verildiği ileri sürülen gerekçede, şunları kaydedildi:

"Kamu ihalelerinde şeffaflığın ve rekabetin sağlanamaması; kamu kaynaklarının çarçur edilmesine, kamu zararına, yoksul halktan müteahhitlere kaynak transferine ve birilerinin haksız zenginleşmesine yol açmaktadır. Son yıllarda yapılan kamu ihaleleri incelendiğinde, büyük ihalelerin hemen hemen hepsinin Kalyon, Limak, Kolin İnşaat, Cengiz Holding, Makyol ve Özgün Yapı gibi şirketler tarafından alındığı görülmektedir. Bu şirketler, Türkiye'de aldıkları ihalelerle dünya sıralamasına bile girmiştir. İhaleyi yapan kuruluşlar, ihalelerin herkese açık yapıldığını, en düşük veya en yüksek fiyatı verenlerin ihaleyi kazandığını açıklasalar da ihalelerden sonra, ihale şartnameleri veya sözleşmelerde yer almayan ve kazanan şirketlere ek kazançlar sağlayacak düzenlemelerin devreye sokulduğu görülmektedir. Bu nedenlerle kamu ihalelerine ilişkin şartname ve sözleşmelerde, şirketlerden gelen talepler doğrultusunda sonradan yapılan değişikliklerle oluşan kamu zararının boyutunun saptanması, kamu ihalelerinin şeffaf ve rekabetçi koşullarla yapılmasını sağlayacak önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis Araştırması açılması gerekli görülmektedir."

Kaynak: Anadolu Ajansı / İsmail Çimen

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