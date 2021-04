Chiliz coin yorum: Chiliz (CHZ) yükselir mi? Chiliz (CHZ) coin ne zaman yükselecek?

Chiliz coin yorum: Chiliz, 12 Mart'ta tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 0,94 dolardan bu yana azalan bir düzende işlem görüyor. Son 24 saat içinde tüm kripto para birimi piyasası yükselişe geçtiği için dijital varlık bir kırılmaya hazır görünüyor .

, 4 saatlik grafikte azalan bir paralel kanalın içinde yer alıyor. Dijital varlık,% 12'lik artıştan 0,57 dolara doğru bir direnç seviyesidir.

Zincir içi ölçümler, Chiliz için 0,48 doların altında zayıf destek gösteriyor.

Chiliz fiyatı yükselmek için bu kilit direnç seviyesini kırmalı

4 saatlik grafikte Chiliz, üst sınırı 0,507 $ 'da bulunan bir alçalan paralel kanal kurdu. Boğalar orta trend çizgisini savunmayı başardı ve en üst trend çizgisinden en alt seviyeye kadar olan yükseklik kullanılarak hesaplanan % 12'lik bir hareket olan 0,572 $ 'a doğru bir kırılmayı hedefledi.

In/ Out of the Money Around Price (IOMAP) grafiği, modelin üst trend çizgisine denk gelen 0,494 dolar ile 0,508 dolar arasında güçlü bir direnç alanı gösteriyor. IOMAP'a göre 0,531 dolarlık başka bir güçlü direnç noktası var, bu da CHZ'nin 0,572 dolara nihai yükselişinden önce orada kısa bir süre duraklayabileceği anlamına geliyor.

Bununla birlikte, IOMAP grafiği de 0,48 doların altında kırılgan bir destek gösteriyor. Boğalar yakında bir kırılma göremezlerse, CHZ 0,405 $ 'dan azalan kanalın alt sınırına hızla düşebilir.