Cezayir: Fransa'nın Cezayir'e bakışında değişiklik yok
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Cezayir: Fransa'nın Cezayir'e bakışında değişiklik yok

Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun'un Arşiv ve Ulusal Hafızadan Sorumlu Danışmanı Abdulmecid Şeyhi, Cezayirli direnişçilere ait kafatası ve naaş kalıntılarının iadesini, "Fransa'nın, Cezayir'e bakışında dönüm noktası" olarak değerlendirmek için erken olduğunu söyledi.

Cezayir: Fransa'nın Cezayir'e bakışında değişiklik yok
05.07.2020 20:55 | Son Güncelleme: 05.07.2020 20:55

Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun'un Arşiv ve Ulusal Hafızadan Sorumlu Danışmanı Abdulmecid Şeyhi, Cezayirli direnişçilere ait kafatası ve naaş kalıntılarının iadesini, "Fransa'nın, Cezayir'e bakışında dönüm noktası" olarak değerlendirmek için erken olduğunu söyledi.

Cezayir Devlet Radyosu'na konuşan Şeyhi, Fransa'nın başkenti Paris'teki İnsan Müzesi'nde 18 bin kafatası bulunduğunu, bunlardan yaklaşık 2 bininin Cezayirli direnişçilere ait olduğunu kaydetti.

Cezayirli direnişçilerden 24'ünün kafatası ve naaş kalıntılarının iade edilmesinin, Cezayir'in tarihi "hafızasıyla" alakalı her şeyi geri alması yolundaki ilk adım olarak nitelendiren Şeyhi, "Ancak, bunu, Fransa'nın 'ötekine', özellikle de Cezayir'e bakışında bir dönüm noktası olarak görmek için erken." dedi.

Şeyhi, iki ülke arasında çözüm bekleyen başka dosyalar da olduğunu, bu nedenle Fransa'dan daha çok adım atmasını beklediklerini kaydetti.

Fransa'dan cuma günü getirilen 24 direnişçinin naaşı bugün defnedilmişti.

Cezayir yönetimi, Fransa'daki arşiv belgeleri ile direnişçilerin naaş kalıntılarının geri alınması, Fransa'nın 1960-1966 tarihlerinde Cezayir çölünde gerçekleştirdiği nükleer deneylerin kurbanlarına tazminat ödenmesi ve 1954-1962 bağımsızlık savaşı sürecinde kaybolan 2 bin 200 kişiyle alakalı olmak üzere 4 meselede Fransa'yla 4 yıldır müzakereler yürütüyor.

Fransa'nın başkenti Paris'teki İnsan Müzesi'nde, dünyanın pek çok yerinden getirildiği belirtilen 18 bin kafatası bulunuyor.

Kimlik tespiti yapılan 500 kafatasından 36'sının, 19'uncu yüzyıl ortalarında, Fransa'nın Cezayir'i sömürgesi altına almaya başladığı dönemde öldürülen Cezayirli mücahitlere ait olduğu belirlenmişti.

İnsan hakları örgütleri ve tarihçiler, Fransa'nın 1830-1962 yıllarındaki sömürge döneminde Cezayirlilere yönelik katliamlar gerçekleştirildiğini ve yüz binlerce kişinin tehcir edildiğini belirtiyor.

Cezayir İnsan Hakları Savunma Birliği, Fransız sömürgesi döneminde yaklaşık 10 milyon kişinin öldürüldüğünü kaydetti.

Kaynak: AA

Manşet

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