Cezayir'de eski Ticaret Bakanı tutuklandı

Cezayir'in eski Ticaret Bakanı Ammare bin Yunus, hakkında yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklandı.

Devlet televizyonunun haberine göre, Yüksek Mahkeme, eski Ticaret Bakanı Bin Yunus'un, hakkında yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanmasına karar verdi.

Bin Yunus'un başkent Cezayir'deki Hiraş Cezaevi'ne gönderildiği kaydedildi.

Halihazırda Cezayir Halk Hareketi Partisi Genel Sekreteri olan Bin Yusuf, eski Cumhurbaşkanı Abdulaziz Buteflika döneminin önemli isimleri arasında yer alıyor. 1999'dan bu yana çeşitli bakanlıklarda görev alan Bin Yusuf, son olarak 2015'te Ticaret Bakanı olmuştu.

Cezayir'de yolsuzluk soruşturmaları

Cezayir'de son olarak bugün 2012 ile 2017 yılları arasında görev yapan eski Başbakan Abdülmelik Sellal, hakkında yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanmıştı.

Ülkede dün akşam da benzer şekilde, eski Başbakan Ahmed Uyahya ile eski Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Abdulgani Zalan, haklarında yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

Cezayir Bölge Mahkemesi Başsavcılığı, 26 Mayıs'ta yaptığı yazılı açıklamada, eski başbakanlar Ahmed Uyahya ve Abdülmelik Sellal'ın da aralarında yer aldığı bazı eski bakanlar, valiler, üst düzey bürokratlar ve siyasilerin haklarındaki yolsuzluk suçlaması nedeniyle Yüksek Mahkeme'ye sevk edildiğini duyurmuştu.

Son zamanlarda eski Cumhurbaşkanı Abdulaziz Buteflika döneminde adı yolsuzluk iddialarına karışmış çok sayıda iş adamı, bürokrat ve siyasetçi, haklarında açılan yolsuzluk soruşturmaları kapsamında ifade vermişti.

Devam eden yolsuzluk soruşturmalarına bazı kesimler destek verirken, bazı Cezayirliler ise yolsuzluk soruşturmalarının asıl hedefine hizmet etmekten çok tasfiye amaçlı kullanıldığı eleştirisini yapıyor.

Cezayir'de uzun süredir sağlık sorunları yaşayan 82 yaşındaki Cumhurbaşkanı Abdulaziz Buteflika, beşinci dönem cumhurbaşkanlığı adaylığını açıklamasının ardından başlayan yoğun halk protestoları ve ordunun "sözlü müdahalesi" neticesinde 2 Nisan'da istifa etmek zorunda kalmıştı.

Kaynak: AA