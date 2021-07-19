Cezayir Cumhurbaşkanı Tebbun'dan bayram öncesi 14 bin civarında mahkuma af
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Cezayir Cumhurbaşkanı Tebbun'dan bayram öncesi 14 bin civarında mahkuma af

Cezayir Cumhurbaşkanı Tebbun'dan bayram öncesi 14 bin civarında mahkuma af
Anadolu Ajansı / Gülşen Topçu - Haberler | Güncel

Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun, Kurban Bayramı öncesi 14 bine yakın mahkumu affetti.

Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun, Kurban Bayramı öncesi 14 bine yakın mahkumu affetti.

Cumhurbaşkanlığının Facebook sayfasından yapılan yazılı açıklamaya göre, Tebbun, affa ilişkin iki kararname çıkardı.

Buna göre ilk kararnamenin, aldıkları cezalar ya da cezalarının kalan kısmı 12 ay veya daha az olan hükümlüler ile gıyabi hüküm giymiş kişileri kapsadığı belirtildi.

İkinci kararnamenin ise mesleki eğitimde başarılı olan, orta, lise ya da üniversite diploması olanlar ve cezasının kalan kısmı 24 ayı aşmayan hükümlüleri kapsadığı ifade edildi.

Birinci kararnameye göre 11 bin 896, ikincisine göre ise yaklaşık 2 bin hükümlünün aftan istifade edeceği aktarıldı.

Açıklamada ayrıca terör, sabotaj, yolsuzluk ya da iktidara karşı komplo suçlarının af kapsamına girmediği bilgisi paylaşıldı.

Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun, 14 Temmuz'da da kamuoyunda "Hirak" ismiyle bilinen protesto hareketi aktivistlerinden tutuklu ve hükümlü 101 kişiyi affetmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gülşen Topçu

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