Cezayir 7 yıldır kapalı olan Libya'daki büyükelçiliğinin yeniden açılacağını duyurdu
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Cezayir 7 yıldır kapalı olan Libya'daki büyükelçiliğinin yeniden açılacağını duyurdu

28.01.2021 00:03 | Son Güncelleme: 28.01.2021 00:06
Cezayir 7 yıldır kapalı olan Libya'daki büyükelçiliğinin yeniden açılacağını duyurdu

Cezayir, güvenlik nedeniyle 7 yıldır kapalı olan Libya'nın başkenti Trablus'taki büyükelçiliğini yeniden açmaya hazırlanıyor.

Cezayir, güvenlik nedeniyle 7 yıldır kapalı olan Libya'nın başkenti Trablus'taki büyükelçiliğini yeniden açmaya hazırlanıyor.

Cezayir Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Bakan Sabri Bukadum'un Trablus ziyaretinde, yeniden diplomatik faaliyete başlaması beklenen büyükelçilik binasını gezdiği aktarıldı.

Açıklamada, 2014'ten bu yana kapalı olan Trablus Büyükelçiliğinin ilerleyen günlerde yeniden açılacağı belirtildi.

Açıklamada Dışişleri Bakanı Bukadum'un Trablus temaslarına ilişkin ise Libya Başbakanı Fayiz es-Serrac, Devlet Yüksek Konseyi Başkanı Halid el-Mişri, Temsilciler Meclisi Başkanı Hammude Siyala, Libyalı milletvekilleri ve Dışişleri Bakanı Muhammed Tahir Siyala ile görüşmeler gerçekleştirdiği ifade edildi.

Görüşmelerde Cezayirli Bakan'ın, krizin başından bu yana ülkesinin, Libya halkıyla dayanışma içinde olduğunu ve Libyalı taraflar arasında yapılacak diyalog yoluyla siyasi çözüme ulaşılması gerektiğini vurguladığı kaydedildi.

Libya Başbakanlık Sözcüsü Galib el-Zaklai de daha önce yaptığı açıklamada, Bukadum'un, Fayiz es-Serrac ve Halid el-Mişri ile krizin çözümü için siyasi diyalog süreci, güvenlik ve ekonomi konularını görüştüğünü söylemişti.

Bakan Sabri Bukadum, bir günlük ziyaret için başkent Trablus'a gelmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abderrazak Boulkemh

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