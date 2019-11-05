Cezaevi servis aracı ile minibüs çarpıştı: 6 yaralı

05.11.2019 14:35

ERZURUM'da cezaevi personelini taşıyan servis minibüsü ile sebze yüklü minibüsün çarpıştığı kazada, 6 kişi yaraladı.

Kaza, saat 08.00 sıralarında merkez Yakutiye ilçesindeki DGM kavşağında meydana geldi. Aliravi Caddesi'nden Menderes Caddesi'ne giden Sait Genişel yönetimindeki 25 FF 522 plakalı cezaevi personelini taşıyan servis minibüsü, Tebrizkapı semtinden gelen Kenan Işık yönetimindeki 81 FB 027 plakalı sebze yüklü minibüsle çarpıştı. Yan yatan servis minibüsü, yaklaşık 60 metre sürüklendi. Kazada, minibüsteki 6 personel yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, yerde yatan yaralıları müdahale etti. Bir sağlık görevlisi de servis içinde başka yaralı olup olmadığını kontrol etti. Yaralılar, hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı.

Kaza nedeniyle kapanan yol, araçların kaldırılması ve yapılan temizlik çalışmasının ardından yeniden ulaşıma açıldı.

Kaza yerinde toplanan bazı meraklı vatandaşların cep telefonlarıyla görüntü almaya çalıştığı görüldü.

Kaynak: DHA